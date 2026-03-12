Lan tỏa bản sắc Tây Bắc qua lễ hội Tết Mường Thanh 2026

Lấy nghệ thuật xòe Thái làm tâm điểm, lễ hội Tết của hệ thống khách sạn Mường Thanh thể hiện chiến lược bảo tồn di sản gắn liền mục tiêu mở rộng chuỗi nghỉ dưỡng.

Lễ hội với thông điệp "Bản sắc vươn tầm - Xuân ngàn rạng rỡ", diễn ra ngày 12/3, trên toàn hệ thống Mường Thanh. Đại diện chuỗi khách sạn cho biết, đây không chỉ là hoạt động thường niên mà trở thành "di sản nội bộ", sợi dây kết nối giá trị truyền thống vào dòng chảy quản trị hiện đại. Thông điệp năm nay thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc lấy giá trị dân tộc làm nền tảng vững chãi để tiến ra biển lớn.

Sảnh lễ tân Mường Thanh Grand Bãi Cháy hưởng ứng không khí lễ hội năm nay. Ảnh: Mường Thanh

Theo đó, tâm điểm của lễ hội là nghệ thuật xòe Thái - linh hồn văn hóa của đại ngàn Tây Bắc. Sau việc xác lập kỷ lục Màn đồng diễn múa Xòe Thái tại nhiều địa điểm nhất năm 2024, Tết Mường Thanh 2026 tiếp tục nâng tầm di sản này thành trải nghiệm văn hóa đặc trưng tại tất cả các điểm lưu trú thuộc hệ thống. Những vòng xòe nhịp nhàng, chuyển động theo trục đồng tâm không chỉ là vũ đạo dân gian, còn tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt của đội ngũ nhân sự.

"Việc đưa xòe khăn, xòe quạt và hình ảnh tà áo cóm vào không gian lễ hội là cách chúng tôi tôn vinh danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó, mỗi khách sạn trở thành một không gian lưu giữ hồn cốt dân tộc, mang đến sự tiếp đón nồng hậu cho du khách", đại diện lãnh đạo Mường Thanh cho biết.

Du khách nước ngoài chụp hình tại điểm trang trí Tết Mường Thanh. Ảnh: Mường Thanh

Bên cạnh bảo tồn văn hóa, năm nay cũng đánh dấu sự bứt phá về quy mô của tập đoàn. Từ khách sạn đầu tiên tại Điện Biên, Mường Thanh hiện sở hữu hệ thống gần 60 khách sạn cao cấp với tổng quy mô vượt ngưỡng 12.000 phòng, phủ sóng khắp 30 tỉnh thành tại Việt Nam và Lào. Với vị thế là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương, doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, khẳng định nội lực của một thương hiệu thuần Việt trong ngành lưu trú.

Ngay sau sự kiện khai xuân, tập đoàn dự kiến kích hoạt các dự án phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm như Ninh Bình, Mộc Châu và Nghệ An. Đại diện Mường Thanh chia sẻ, động thái này nhằm tiêu chuẩn hóa dịch vụ 5 sao theo định hướng quốc tế, đồng thời giữ vững nét tinh tế của tâm hồn Việt. "Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo ra những điểm đến để du khách tận hưởng tiện nghi hiện đại, đắm mình trong không gian văn hóa bản địa qua tiếng kèn, hương rượu cần và những vòng xòe kết nối", vị đại diện nói thêm.

Thanh Thư