Làn sóng truyền thông nhân dân 'lên ngôi'

Loạt ảnh, video do người dân tự đăng tải ngày càng chiếm ưu thế, vượt cả sức lan tỏa của nhiều KOL, KOC chuyên nghiệp, hình thành làn sóng truyền thông nhân dân.

Nếu năm 2024, các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào KOL, KOC thì sang 2025, những hình ảnh, video do chính người dân sản xuất lại chiếm ưu thế. Các clip ghi lại khoảnh khắc đời thường, góc nhìn gần gũi nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Điều này cho thấy công chúng ngày càng tin tưởng vào trải nghiệm thực tế, hơn là thông điệp có tính quảng bá từ người nổi tiếng.

Không ít chiến dịch cộng đồng chứng minh rõ xu hướng này. Ở Lâm Bình (Tuyên Quang), thay vì chờ đợi các chiến dịch quảng bá chính thống, người dân bản địa tự cầm máy quay, mở kênh YouTube, phát livestream để kể câu chuyện của mình. Những video ghi cảnh dệt thổ cẩm, bán đồ lưu niệm hay khung trời núi non, dòng suối quê hương... được chia sẻ nhiều trên các nền tảng, vừa có nét mộc mạc, vừa phản ánh nhịp sống thường ngày.

Trong dịp Quốc khánh, mạng xã hội tràn ngập video do chính giới trẻ và cộng đồng sản xuất: từ nghi lễ chào cờ sáng 2/9, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đến không gian mạng phủ sắc đỏ. Sự đồng điệu ấy tạo thành làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, hút hàng triệu lượt xem lẫn bình luận, cho thấy sức kết nối của tình yêu Tổ quốc khi được kể bằng góc nhìn đời thường.

Sức mạnh truyền thông nhân dân cũng thể hiện qua Vietnam Vibes by Vietravel - cuộc thi do VnExpress phát động - dành cho mọi thế hệ, không giới hạn độ tuổi hay thiết bị tác nghiệp. Chỉ cần có điện thoại, máy quay và sự quan sát, bất kỳ ai cũng có thể kể câu chuyện về Việt Nam qua lăng kính cá nhân.

Sau hơn một tháng, Vietnam Vibes nhận được hàng trăm tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Nội dung dự thi đa dạng, từ phong cảnh thiên nhiên, đời sống đô thị, sinh hoạt cộng đồng đến chân dung con người. Dù nhiều tác phẩm được chụp bằng điện thoại, vẫn thể hiện cảm xúc chân thật và góc nhìn sáng tạo.

Tương tự, ban tổ chức cuộc thi Ấn tượng Du lịch Việt Nam 2025 nhận hàng loạt tác phẩm không đến từ êkíp chuyên nghiệp mà từ du khách và người dân địa phương. Một chiếc điện thoại đủ để họ ghi lại bãi biển lúc bình minh, nếp nhà cổ trong làng hay nụ cười thân thiện của người bán hàng rong. Chính sự chân thực, gần gũi này giúp hình ảnh, video đạt hiệu quả lan tỏa cao hơn những sản phẩm đầu tư công phu nhưng xa lạ.

Trò chuyện với VnExpress, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho rằng làn sóng truyền thông nhân dân đang lên ngôi. Các KOL, KOC hiện đóng vai trò gợi mở khích lệ, còn những video lan truyền mạnh mẽ nhất là do người dân thực hiện, đạt lượng tương tác lớn.

Làn sóng truyền thông nhân dân không chỉ phản ánh sự trưởng thành của người dùng mạng xã hội, mà còn mở ra hướng kết hợp sáng tạo giữa văn hóa, nghệ thuật và không gian số, nơi mỗi cá nhân đều có thể trở thành "người kể chuyện" tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, kênh truyền thông của cơ quan báo chí dần lớn mạnh, được xem như KOL, KOC. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chiến dịch truyền thông Rạng rỡ Việt Nam trên nền tảng TikTok, đến nay đạt 1,4 tỷ view, nòng cốt là do báo chí lan tỏa.

Tuy nhiên, dàn KOL, KOC, người có sức ảnh hưởng vẫn được xem là lực lượng quan trọng trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội bùng nổ. Cơ quan chức năng nhiều lần khẳng định họ đóng vai trò quan trọng trong định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, góp phần lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên với người ảnh hưởng lợi dụng danh tiếng để vi phạm pháp luật, bán hàng giả, cung cấp thông tin không minh bạch và có phát ngôn, lối sống không chuẩn mực... cần có các chế tài nghiêm khắc xử lý.

Vài tuần qua, Mưa đỏ - phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử Việt Nam - là điểm nhấn thú vị. Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy các KOL nổi tiếng xuất hiện trong vai quần chúng - từ thành viên đoàn đàm phán (Huy NL hay Nguyễn Lạc Huy - Giám đốc Công ty Schannel), chiến sĩ ra trận (Hải Triều, David Vink) đến người thân ở hậu phương, tiễn người thương ra chiến trường (Hà Pu). Dù chỉ thoáng qua, chi tiết này mang lại sự mới mẻ, góp thêm chất liệu đời sống số vào nghệ thuật điện ảnh.

Sau mùa đầu tạo dấu ấn khi tập hợp, kết nối nhà sáng tạo nội dung số với nhà nước, nhãn hàng, nền tảng và đại lý quảng cáo, Vietnam iContent 2025 được kỳ vọng lớn hơn: không chỉ vinh danh gương mặt nổi bật, còn trở thành sân chơi, nơi triển khai các chiến dịch truyền thông có ích cho cộng đồng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để chuẩn bị cho loạt hoạt động hiệu quả hơn vào 2026.

