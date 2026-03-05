Làn sóng tái xuất và mối nguy cho tương lai của quyền Anh

Khi ánh đèn sân khấu tiếp tục hướng về những tượng đài quá khứ như Floyd Mayweather, Manny Pacquiao hay Mike Tyson, câu hỏi đặt ra là quyền Anh đang sống bằng hoài niệm và bỏ quên thế hệ kế cận?

Floyd Mayweather (trái) ra đòn trúng mặt Manny Pacquiao tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ ngày 2/5/2015. Hơn 10 năm sau, họ sẽ tái đấu tại Las Vegas ngày 19/9/2026. Ảnh: AP

Thông tin Floyd Mayweather tái xuất thi đấu chuyên nghiệp năm nay không phải cú sốc thực sự, nhưng đủ tạo chấn động. Sau khi giải nghệ năm 2017 với thành tích toàn thắng 50 trận và 15 danh hiệu thế giới ở năm hạng cân, tay đấm người Mỹ khép lại sự nghiệp trong vị thế một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử.

Đối thủ của anh là Manny Pacquiao, 47 tuổi, trong màn tái đấu sau "trận quyền Anh thế kỷ" năm 2015. Cuộc chạm trán ấy từng là một trong những trận quyền Anh có doanh thu cao nhất mọi thời. Hơn một thập kỷ sau, Mayweather và Pacquiao vẫn đủ sức làm nóng thị trường.

Ở nhiều môn thể thao khác, việc một VĐV gần 50 tuổi trở lại thi đấu đỉnh cao gần như bất khả thi. Nhưng quyền Anh là ngoại lệ. Thậm chí, trong vài năm trở lại đây, những màn tái xuất sau thời gian dài giải nghệ không còn hiếm hoi, mà dường như trở thành xu hướng.

Quyền Anh từng có tiền lệ, nhưng chưa bao giờ dày đặc đến vậy. George Foreman nghỉ thi đấu 10 năm để làm mục sư trước khi tái xuất và trở thành nhà vô địch hạng nặng cao tuổi nhất lịch sử ở tuổi 45. Bernard Hopkins cũng giành đai thế giới khi đã ngoài 40, khiến ông được gọi là "The Alien" (Người ngoài hành tinh).

Nhưng làn sóng hiện tại mang sắc thái khác. Năm 2024, Mike Tyson tái xuất ở tuổi 58, có trận chuyên nghiệp đầu tiên sau 19 năm khi đấu Jake Paul - người kém ông 31 tuổi. Trận đấu được Netflix công bố là sự kiện thể thao được xem trực tuyến nhiều nhất lịch sử, với khoảng 60 triệu hộ gia đình theo dõi trực tiếp.

Pacquiao cũng trở lại sau bốn năm rời xa sàn đấu. Ở hạng nặng, Deontay Wilder (40 tuổi) đấu Derek Chisora (42 tuổi). Tyson Fury, 37 tuổi, cũng trở lại sau lần giải nghệ mới nhất, trong khi nhà vô địch tuyệt đối Oleksandr Usyk đã 39 tuổi. Khi những nhà vô địch đương đại đều ở độ tuổi xế chiều sự nghiệp, quyền Anh gần như không còn khoảng cách rõ rệt giữa quá khứ và hiện tại.

Manny Pacquiao (phải) ra đòn về phía Mario Barrios trong trận tranh đai vô địch hạng bán trung WBC tại MGM Grand, Las Vegas, Mỹ ngày 19/7/2025. Ảnh: AP

Nguyên nhân khiến nhiều võ sĩ tái xuất nằm ở cấu trúc đặc thù của môn thể thao này. Quyền Anh không có giải đấu dành riêng cho lão tướng. Khi tuyên bố giải nghệ, võ sĩ gần như rời khỏi hệ sinh thái thi đấu chuyên nghiệp hoàn toàn. Nếu muốn trở lại, họ chỉ cần đạt thỏa thuận với ban tổ chức và cơ quan quản lý - không bị ràng buộc bởi hệ thống giải đấu cố định như bóng đá hay bóng rổ.

Mặt khác, quyền Anh là môn thể thao cá nhân. Giá trị thương mại phụ thuộc vào tên tuổi và khả năng bán vé của từng võ sĩ. Một cái tên lớn, dù đã qua thời đỉnh cao, vẫn có thể bảo đảm doanh thu, lượt xem và tài trợ. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, đó là lựa chọn ít rủi ro hơn so với đặt cược vào gương mặt mới.

Sự trỗi dậy của các nền tảng streaming càng làm rõ xu hướng này. Thay vì phụ thuộc vào truyền hình cáp truyền thống như thời HBO hay Showtime, quyền Anh hiện diện trên các dịch vụ trả phí như DAZN, Amazon Prime Video và Netflix.

Streaming giúp những "siêu sự kiện" dễ được bật đèn xanh hơn, nhờ nguồn tài chính dồi dào. Nhưng nó cũng khiến khán giả đại chúng khó tiếp cận hơn nếu không sẵn sàng trả phí hoặc theo dõi nhiều nền tảng khác nhau. Trong hoàn cảnh ấy, các nhà tổ chức có xu hướng chọn phương án an toàn: dựa vào những thương hiệu đã được kiểm chứng.

Trận Mike Tyson thượng đài với Jake Paul là sự kiện thể thao trực tiếp được xem nhiều nhất lịch sử. Ảnh: Netflix

Nhưng hoài niệm cũng là con dao hai lưỡi. Không thể phủ nhận sức hút của các huyền thoại. Những cái tên như Tyson, Mayweather hay Pacquiao gắn với cả một thế hệ khán giả. Họ không chỉ là võ sĩ, mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng.

Nhưng việc dồn nguồn lực - tiền bạc, truyền thông và thời lượng phát sóng - cho các trận tái xuất này đặt ra câu hỏi về cơ hội của thế hệ kế cận. Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào quá khứ, tương lai có nguy cơ đứng trong bóng tối.

Quyền Anh vốn có cộng đồng người hâm mộ trung thành nhưng không quá đông. Mỗi năm chỉ vài sự kiện đủ sức vượt ra khỏi phạm vi khán giả cốt lõi để trở thành đề tài thể thao đại chúng. Nếu những sự kiện ấy chủ yếu xoay quanh các võ sĩ ngoài 40, 50 tuổi, ai sẽ được trao cơ hội xây dựng hình ảnh dài hạn?

Trong 10-15 năm tới, liệu lớp nhà vô địch hiện nay có đủ sức hút để lấp đầy khoảng trống khi thế hệ lão tướng thực sự khép lại sự nghiệp? Hay quyền Anh sẽ phải tiếp tục tìm đến hoài niệm như một công thức cứu cánh?

Netflix công bố trận tái đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao.

Bên cạnh câu chuyện thương mại là nỗi lo về an toàn. Quyền Anh tiềm ẩn rủi ro chấn thương não và tổn hại thần kinh lâu dài. Nguy cơ ấy tăng theo tuổi tác. Dù một số võ sĩ lớn tuổi vẫn duy trì thể trạng tốt, không phải ai cũng là Hopkins.

Trận Tyson - Jake Paul từng làm dấy lên tranh luận về chênh lệch tuổi tác 31 năm. Dù được quảng bá như sự kiện giải trí, nó vẫn là cuộc so găng có thật, với những cú đấm thật. Giữa lợi nhuận và sức khỏe, ranh giới đôi khi rất mong manh.

Không ai phủ nhận những cống hiến và vị thế của các tượng đài. Họ xứng đáng có chỗ đứng trong hệ sinh thái quyền Anh. Nhưng nếu môn thể thao này tiếp tục đặt cược tương lai vào quá khứ, nguy cơ hụt hơi là điều có thể nhìn thấy.

Khi Mayweather, Pacquiao hay Tyson thực sự nói lời chia tay, liệu quyền Anh có còn đủ ngôi sao để giữ chân các nền tảng lớn? Hay thị trường sẽ chuyển hướng sang những môn thể thao khác có sức hút trẻ trung hơn?

Hoài niệm luôn bán được vé. Nhưng một nền thể thao không thể sống mãi bằng ký ức. Để tồn tại và phát triển, quyền anh cần những gương mặt mới - không chỉ đủ tài năng, mà còn đủ cơ hội để tỏa sáng.

Hồng Duy tổng hợp