Lần đầu tiên học sinh Việt dự giải vô địch Robotics lớn nhất thế giới

Lần đầu tiên, 20 đội thi của học sinh Việt Nam tranh tài tại giải đấu Robotics lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng 5/2023 tại Mỹ.

Theo Robotics Education and Competition Foundation, tổ chức giáo dục phi lợi nhuận lớn nhất và hàng đầu tại Mỹ về tổ chức các giải đấu trên nền tảng kỹ thuật VEX Robotics, học sinh Việt Nam lần đầu tiên tranh tài tại "Giải vô địch thế giới - VEX Robotics World Championship", hạng mục VEX IQ, từ 30/4 đến 3/5 tại thành phố Dallas, Texas, Mỹ.

Việt Nam sẽ có 20 đội thi, gồm 14 đội đấu bảng trung học và 6 đội ở bảng tiểu học, đứng thứ 5 toàn đoàn về số lượng các đội chơi được chấp thuận, sau Mỹ, Trung Quốc, Australia và Anh. "Giờ đây học sinh ở các vùng miền của Việt Nam được trao cơ hội học tập và thi đấu với các tiêu chuẩn cao nhất và hội nhập quốc tế. Trải nghiệm thi đấu tại Mỹ lần này sẽ mang lại tác động rất lớn về nhận thức, giúp các em phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm để có thể cạnh tranh trên thị trường công việc toàn cầu trong tương lai", tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập và Chủ tịch Got It, đồng sáng lập STEAM for Vietnam, nói. Tiến sĩ Hùng cho biết, VEX Robotics là chương trình chế tạo robot hiện đại nhất và được dùng phổ biến nhất trong giáo dục ở các quốc gia trên thế giới hiện nay.

Hai thành viên đội AE Nhà khỉ (áo xanh bìa trái) thi đấu trong trận chung kết Giải đấu Giao hữu Robotics cấp quốc gia sử dụng VEX IQ chiều 25/9/2022 tại Hà Nội. Ảnh: BM

VEX Robotics World Championship là giải đấu được tổ chức thường niên, quy tụ hơn 3.000 đội từ hơn 60 quốc gia tranh tài tại Mỹ. Năm 2018, giải đấu này được Kỷ lục Guiness công nhận là Giải đấu Robotics lớn nhất thế giới.

Để lựa chọn những đội xuất sắc nhất tranh tài tại VEX Worlds 2023, STEAM for Vietnam, Trung tâm Hoa Kỳ (thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam) và Đại học Bách Khoa Hà Nội đồng tổ chức Giải vô địch Robotics VEX IQ toàn quốc 2023. Đến nay, 145 đội chơi, 684 học sinh từ 152 trường tiểu học và THCS tới từ 27 tỉnh, thành đã đăng ký tham dự. Giải đấu diễn ra vào cuối tháng 2/2023 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bình Minh