Lần đầu có hiệp hội quốc gia về sách giáo dục và học liệu điện tử

Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) ra mắt ngày 20/4, là lần đầu có tổ chức xã hội cấp quốc gia trong lĩnh vực sách giáo dục.

Hiệp hội được thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ từ cuối tháng 10/2025. Tới giữa tháng 4, tổ chức đã hoàn thiện điều lệ hoạt động, với hơn 100 hội viên.

Ông Nguyễn Khắc Khanh, Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng An ninh, nguyên Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, làm chủ tịch Hiệp hội.

Ba Phó chủ tịch là bà Hoàng Thị Kim Thúy (nguyên cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo), bà Hoàng Thị Hoa (nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội), ông Trần Đức Thịnh (Phó giám đốc thường trực Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế thương mại Việt Nam).

Ông Nguyễn Tiến Đạo (áo trắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ) tặng hoa cho chủ tịch và ba phó chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam, chiều 20/4. Ảnh: Ngọc Trang

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Khắc Khanh nhìn nhận hiện nay, sách và tài liệu học tập không còn giới hạn ở bản in mà còn tồn tại trên môi trường số, thậm chí có AI hỗ trợ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu một tổ chức thống nhất ở cấp quốc gia để kết nối, đại diện và hỗ trợ các bên, gồm doanh nghiệp, nhà xuất bản và nhà trường.

"Chúng ta đã có nhiều nguồn lực, sáng kiến nhưng cần được kết nối, chuẩn hóa để phát triển bền vững hơn", ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, giai đoạn 2026-2031, Hiệp hội sẽ tập trung 7 nhóm hoạt động, như tập hợp và kết nối các chủ thể trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử; tư vấn, phản biện và đề xuất các chính sách liên quan; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức...

"Chúng ta cùng xây dựng một nền tảng tri thức số tốt hơn cho người học Việt Nam", ông Khanh đúc kết.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc thành lập Hiệp hội giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam có ý nghĩa xã hội và cho đất nước.

Ông đánh giá cao cách tiếp cận của Hiệp hội, khi không chỉ dừng ở sách giấy trong lĩnh vực giáo dục, mà còn bao quát cả học liệu điện tử. Ông kỳ vọng với sự hỗ trợ của công nghệ, sách điện tử sẽ tới được với học sinh ở những nơi có điều kiện thiệt thòi về địa lý, mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, thúc đẩy xã hội phát triển.

Tú Linh