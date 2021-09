Làm việc quá sức, phó thị trưởng Trung Quốc đột tử

Phó thị trưởng ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đột tử vì làm việc quá sức và đột ngột ngã bệnh, trong bối cảnh địa phương đang đối phó Covid-19.

Phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Phúc Châu Phan Đông Thăng, ngoài 50 tuổi, qua đời tại bệnh viện hôm 25/9 vì làm việc quá nhiều giờ trong những tuần gần đây và đột nhiên ngã bệnh, Cục Công an Phúc Châu hôm qua ra tuyên bố.

Phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Phúc Châu Phan Đông Thăng. Ảnh: Beijing Daily.

Ba ngày trước khi qua đời, Phan tham gia cuộc họp phòng chống dịch của thành phố hôm 22/9. Một ngày sau đó, ông đến các bệnh viện để thăm hỏi, động viên và tri ân nhân viên y tế tuyến đầu.

Phan sinh tháng 9/1964 tại Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, làm phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến từ tháng 4/2014. Từ tháng 6/2016, ông làm phó thị trưởng kiêm giám đốc công an an thành phố Phúc Châu, phụ trách an ninh công cộng, đối phó nạn buôn lậu và bảo vệ pháp quyền.

Phúc Kiến đang đối mặt đợt bùng phát Covid-19 mới, bắt đầu từ 10/9. Tính đến 25/9, tỉnh này ghi nhận 460 ca nhiễm. Giới chức Phúc Kiến đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt để ngăn chặn dịch bệnh trong hai năm qua. Tuy nhiên, các đợt bùng phát được ghi nhận những tháng gần đây, chủ yếu do biến chủng Delta dễ lây lan.

Huyền Lê (Theo Global Times, Yahoo News)