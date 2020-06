Làm thế nào giảm thiểu chấn thương khi chạy marathon

VnExpress Marathon Quy Nhơn năm thứ hai có nhiều cải tiến, tăng trải nghiệm thú vị. Với thông điệp "Run with the Sea & Sun", giải khuyến khích các runner sau thời gian dài "treo giày" do Covid-19, truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng với những cung đường đẹp thiết kế và cố vấn bởi các vận động viên chuyên nghiệp.

Công tác an toàn về y tế và an ninh cũng là yếu tố mà ban tổ chức quan tâm ngay từ những ngày đầu lên kế hoạch. Theo ông Phạm Trọng Nghiệp - Trưởng ban tổ chức, năm nay ngoài việc cải tổ luồng lưu thông của phương tiện, giải chạy cũng bố trí đội pacer chuyên nghiệp cho các cự ly, dọc các cung đường trang bị nước, điện giải, hoa quả, mút lạnh và nước dội. Ban tổ chức cũng mời đến đội ngũ y tế, trong đó có các bác sĩ có chuyên môn về các chấn thương thể thao. Ngay cả đội ngũ pacer, crew cũng được trang bị những dụng cụ y tế cơ bản như bình xịt giảm đau, băng gạc để xử lý tình huống ngay trên đường chạy.