Làm thế nào giảm da chảy xệ, nọng cằm sau sinh?

Tôi tăng cân nhiều khi mang thai, sau sinh da mặt chảy xệ, nọng cằm rõ. Nên dùng công nghệ HIFU hay Sofwave nếu da hơi mỏng và nhạy cảm? (Anh Trương, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sau sinh, làn da không chỉ chảy xệ mà còn kém săn chắc và dễ xuất hiện nọng cằm. Sự thay đổi nội tiết tố, quá trình tích mỡ vùng mặt - cổ, cùng với suy giảm collagen và elastin khiến làn da mất dần độ đàn hồi. Hệ quả là da kém săn chắc, nọng cằm hình thành rõ hơn, đường nét gương mặt kém gọn gàng. Việc lựa chọn công nghệ trẻ hóa cần dựa trên độ dày của da, lượng mỡ tích tụ và mức độ chảy xệ, chứ không chỉ dựa vào tuổi tác.

HIFU và Sofwavelà hai phương pháp trẻ hóa da không xâm lấn sử dụng công nghệ sóng siêu âm, song có sự khác biệt về tầng da điều trị. Với phụ nữ trẻ, nền da tương đối khỏe, các lớp mô chưa lão hóa nhiều, chảy xệ ở mức độ nhẹ đến trung bình, Sofwave có thể là lựa chọn phù hợp.

Sofwave sử dụng công nghệ sóng siêu âm song song đồng bộ. Năng lượng siêu âm hội tụ ở độ sâu khoảng 1,5 mm trong lớp trung bì, nơi tập trung nhiều collagen và elastin. Nhờ cơ chế tác động chọn lọc, năng lượng ổn định và khả năng tạo điểm nhiệt chính xác ở lớp trung bì, Sofwave giúp kích thích tái tạo collagen, tăng độ săn chắc, đàn hồi của da, đồng thời hạn chế cảm giác đau rát. Phương pháp này phù hợp hơn với người có da mỏng, nhạy cảm, ưu tiên yếu tố tự nhiên và an toàn.

Bác sĩ Trân sử dụng sóng siêu âm hội tụ HIFU để cải thiện da chảy xệ cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp nọng cằm rõ, mô mỡ vùng cằm - cổ dày, da chảy xệ nhiều, bác sĩ thường ưu tiên HIFU. Công nghệ này sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, có khả năng đi sâu xuống lớp mô mỡ và lớp cân cơ nông (SMAS). Nhờ tác động sâu, HIFU giúp làm giảm mô mỡ, nâng đỡ các cấu trúc chảy xệ và tái định hình đường viền hàm rõ ràng hơn. Với da quá mỏng hoặc nhạy cảm, HIFU cần được chỉ định thận trọng, điều chỉnh mức năng lượng phù hợp để tránh cảm giác đau kéo dài hoặc kích ứng sau điều trị.

Trong thực tế, nhiều trường hợp đạt hiệu quả tốt khi kết hợp cả hai công nghệ. Công nghệ HIFU được sử dụng để xử lý mô mỡ ở sâu, sau đó Sofwave giúp phục hồi collagen, tăng độ săn chắc và cải thiện chất lượng bề mặt da.

Để lựa chọn đúng phương pháp phù hợp cho bản thân, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám trực tiếp, đánh giá cấu trúc da và xây dựng phác đồ cá nhân hóa nhằm đạt hiệu quả tối ưu và đảm bảo an toàn lâu dài.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM