Làm lại âm đạo cho người sa sinh dục

Người nữ, 39 tuổi, nhập viện Sản Nhi Quảng Ninh do sa sinh dục độ 3, được chỉ định nội soi khâu treo tử cung, làm lại thành âm đạo.

Ngày 17/3, bác sĩ Bùi Minh Cường, Trưởng khoa Phụ, cho biết để điều trị bệnh sa sinh dục, chuyên gia trước đây áp dụng phương pháp phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo, làm lại thành trước và sau âm đạo hoặc phẫu thuật khâu bịt âm đạo. Nhưng sau mổ, phụ nữ có thể không còn khả năng quan hệ tình dục hoặc sinh nở.

Trường hợp bệnh nhân này, bác sĩ quyết định nội soi khâu treo tử cung để giữ tử cung, giúp bảo toàn khả năng sinh nở và sinh hoạt tình dục.

Sa sinh dục là hiện tượng tử cung sa xuống thấp trong âm đạo hoặc sa hẳn ra ngoài âm hộ, thường kèm theo sa thành trước âm đạo và bàng quang hoặc thành sau âm đạo và trực tràng.

Ban đầu, kích thước khối sa nhỏ. Càng về sau, khối sa càng to, sa thường xuyên, không đẩy lên được kèm theo có tức nặng bụng dưới, cảm giác vướng víu khó chịu vùng âm hộ - tầng sinh môn, dẫn đến chảy máu, dịch từ cổ tử cung do cổ tử cung bị viêm nhiễm, cọ xát. Sa sinh dục ở phụ nữ trẻ có thể vẫn có thai nhưng dễ bị sảy thai hoặc đẻ non...

Nguyên nhân của sa sinh dục là do người phụ nữ chửa đẻ nhiều lần, đẻ dày, không được đỡ đẻ an toàn, đúng kỹ thuật hoặc bị rách tầng sinh môn không khâu. Lao động nặng hoặc quá sớm sau đẻ làm tăng áp lực ổ bụng, đè vào đáy chậu còn mềm yếu cũng dễ gây sa sinh dục.

Nguyên nhân khác như mang vác, gánh gồng nặng, táo bón lâu ngày, ho kéo dài, những người bán hàng rong thường xuyên ngồi bệt trên lề đường và các rối loạn dinh dưỡng ở người già, hệ thống treo và nâng đỡ tử cung suy yếu... cũng dễ dẫn tới mắc chứng sa sinh dục.

Điều trị sa sinh dục, bệnh nhân có thể phẫu thuật nội soi khâu tử cung hoặc đặt vòng Pessary, chi phí rẻ, có thể xuất viện ngay trong ngày.

Kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung cho bệnh nhân sa sinh dục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thùy An