Làm giả sổ đỏ lừa tiền cọc của khách hàng

Đà NẵngPhan Gia Huy, 28 tuổi, bị cáo buộc làm giả sổ đỏ thửa đất tại phường Cẩm Lệ rồi lừa nhận tiền đặt cọc 499.999.999 đồng.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Phan Gia Huy (trú phường Hải Châu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Gia Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, tháng 9/2025, do nợ nần và cần tiền tiêu xài, Huy lên mạng thuê dịch vụ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất này nằm tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, nhưng thông tin người sở hữu đã được thay đổi thành tên của Huy.

Huy sau đó đăng tin rao bán trên các nền tảng mạng xã hội để tìm "con mồi". Ngày 9/11/2025, sau khi thuyết phục được một người dân, nghi can nhận tiền đặt cọc là 499.999.999 đồng.

Tiền đặt cọc "số đẹp" với nhiều số 9 được cho là thủ đoạn nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng và tạo sự khác biệt của nghi phạm. Sau khi nhận tiền, Huy dùng toàn bộ để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công an đã thu giữ một sổ đỏ giả cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Cơ quan điều tra đang làm rõ những người liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ này.

Ngọc Trường