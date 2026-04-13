Làm gì tránh tăng độ cận khi dùng thiết bị điện tử?

Tôi bị cận thị, thường xuyên dùng điện thoại và máy tính nhiều giờ mỗi ngày, đi khám phát hiện độ cận tăng. Cách nào hạn chế tăng độ cận? (Anh Tuấn, Hà Nội)

Trả lời:

Sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài, đặc biệt là nhìn gần liên tục, có thể khiến mắt phải điều tiết nhiều, dễ gây mỏi và làm tăng nguy cơ tiến triển cận thị. Ngoài yếu tố học tập, công việc, các thói quen sinh hoạt như thức khuya, ít vận động ngoài trời cũng góp phần ảnh hưởng đến thị lực.

Để hạn chế tăng độ cận, trước hết bạn cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Bạn có thể áp dụng quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi khoảng 20 phút nhìn gần, nên cho mắt nghỉ bằng cách nhìn ra xa 6 m (20 feet) trong thời gian ít nhất 20 giây để giảm áp lực điều tiết. Đồng thời, cần điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh, tránh sử dụng thiết bị trong điều kiện thiếu sáng.

Tư thế và khoảng cách khi nhìn cũng đóng vai trò quan trọng. Khi sử dụng điện thoại, nên giữ khoảng cách từ 40 cm, hạn chế cúi đầu quá thấp hoặc nằm xem trong thời gian dài. Tư thế ngồi thẳng lưng, màn hình ngang tầm mắt giúp giảm áp lực lên mắt.

Bác sĩ Huyền kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giấc ngủ đầy đủ là yếu tố cần thiết để mắt phục hồi sau một ngày hoạt động. Thức khuya kéo dài có thể khiến mắt khô, mỏi và làm suy giảm chất lượng thị lực. Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ hợp lý, ít nhất 6-8 tiếng/ngày để đảm bảo mắt được nghỉ ngơi.

Tăng thời gian hoạt động ngoài trời cũng là một trong những biện pháp hỗ trợ kiểm soát cận thị. Ánh sáng tự nhiên giúp mắt thư giãn và có lợi cho sự phát triển thị giác. Dành thời gian đi bộ, vận động nhẹ hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng độ cận.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần duy trì sức khỏe mắt. Bạn nên tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin và các thực phẩm chứa omega-3 như cá béo, các loại hạt hỗ trợ chức năng thị giác. Uống đủ nước trong ngày cũng góp phần hạn chế tình trạng khô mắt.

Nếu nhận thấy mắt mỏi kéo dài, nhìn mờ hơn, bạn cần đi khám chuyên khoa mắt tại bệnh viện để được kiểm tra và tư vấn phương pháp điều chỉnh phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc lâu dài.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội