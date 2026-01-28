Làm gì nếu trùng tên trong 'danh sách đen' khi nhập cảnh Thái Lan?

Tôi dự định đi Thái Lan dịp Tết Nguyên đán vì năm nay nghỉ dài, nhưng lo lắng việc bị trùng tên trong "danh sách đen" của hải quan nước bạn.

Tết Nguyên đán nghỉ năm nay được nghỉ 9 ngày, tôi dự định đi Thái Lan chơi. Tuy nhiên, tôi từng biết về việc khách Việt đến Thái Lan có thể tên bị trùng với tên trong black list (danh sách đen) của hải quan, và có thể không được cho nhập cảnh. Tôi lần đầu đi Thái Lan, chưa từng vi phạm pháp luật ở Việt Nam, nhưng vẫn lo lắng về nguy cơ này. Vậy tôi nên làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh này?

Câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Phong, TP HCM

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt, cho biết Thái Lan siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh với khách quốc tế, đặc biệt các trường hợp bị nghi ngờ liên quan đến an ninh, ở quá hạn, đi làm "chui", dùng visa du lịch để sống và làm việc dài ngày.

Các trường hợp như trên có thể bị từ chối nhập cảnh, bị phạt, trục xuất và đưa vào black list hoặc cấm quay lại Thái Lan một thời gian (tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có thời hạn khác nhau).

Thái Lan là điểm đến yêu thích của khách Việt do đường bay ngắn, nhiều chặng và giá cả phải chăng. Ảnh: Thailand Go

Với du khách đi Thái Lan lần đầu, không vi phạm pháp luật tại Việt Nam, xác suất bị đưa vào blacklist "rất thấp" dù vẫn có rủi ro trùng tên với người khác trong hệ thống, theo ông Vũ.

Đại diện của Công ty Du lịch Việt cho biết quy trình thông thường của hải quan khi phát hiện khách trùng tên trong danh sách đen sẽ gồm:

1. Giữ du khách lại phòng riêng, họ thêm rất kỹ về:

- Mục đích chuyến đi

- Thời gian lưu trú

- Nơi ở, lịch trình những ngày ở Thái

- Tài chính (tiền mặt/thẻ visa)

2. Hải quan Thái Lan có thể yêu cầu khách xuất trình các loại giấy tờ như vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, tiền mặt tối thiểu và thông tin liên hệ tại Thái Lan.

Du khách đi tự túc cần chuẩn bị:

- Vé khứ hồi in bản cứng (hoặc bản PDF rõ ràng)

- Xác nhận đặt phòng khách sạn

- Lịch trình dự kiến

- Tối thiểu khoảng 700 USD tiền mặt hoặc tương đương. Ông Vũ giải thích từng có thời điểm Thái Lan yêu cầu du khách chứng minh mức tiền mặt này khi nhập cảnh.

Các bước nên làm khi bị giữ lại:



- Cần trả lời rõ ràng trung thực về mục đích chuyến đi, cần giữ bình tĩnh

- Đưa ra toàn bộ giấy tờ chứng minh chỉ đi du lịch và sẽ quay về.

Nếu vẫn bị từ chối, hải quan sẽ buộc khách phải quay về trên chính chuyến bay đó hoặc chuyến kế tiếp, chi phí này khách sẽ phải thanh toán và vé mua gấp thường rất đắt.

Với khách đi theo tour, trường hợp trùng tên sẽ được hướng dẫn viên (HDV) đi cùng đoàn và phòng điều hành ở Việt Nam phối hợp để làm việc ngay lập tức với phía Thái Lan. HDV sẽ cung cấp danh sách đoàn, booking tour, lịch trình, hợp đồng đối tác để chứng minh khách đến vì mục đích du lịch thực sự.

Tỷ lệ khách đi theo tour và tên trùng black list thường được bảo đảm nhập cảnh cao hơn so với khách đi lẻ vì hồ sơ đoàn rõ ràng, có đơn vị đứng ra bảo lãnh về mặt thông tin tour. Đối với du khách lần đầu đi Thái, đi tour qua đơn vị lữ hành uy tín vẫn là lựa chọn an toàn nhất nếu lo rủi ro trùng tên hoặc bị vào danh sách đen.

Theo ông Vũ, lợi dụng chính sách miễn visa 30 ngày, nhiều người nước ngoài đã ở lại làm việc trái phép, kinh doanh chui, tham gia hoạt động phạm pháp. Nhiều du khách khi đến gần ngày hết hạn lưu trú sẽ đi xe buýt đến một cửa khẩu xuất nhập cảnh gần nhất để ra và nhập cảnh ngay lập tức. Khi đó, thời hạn lưu trú miễn visa 30 ngày lại bắt đầu chu kỳ mới. Những người này sẽ lặp đi lặp lại quy trình đó, dẫn đến tên bị vào trong danh sách đen.

Không riêng Thái Lan, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu cũng siết chặt tình trạng lợi dụng kẽ hở của chính sách miễn visa hoặc nhập cảnh bằng hình thức visa du lịch nhưng ở lại làm việc.

Để có một chuyến đi suôn sẻ, không gặp rắc rối với chính quyền Thái Lan và các quốc gia khác, ông Vũ khuyến cáo du khách Việt nên:

- Đi du lịch theo đúng số ngày được phép miễn, nếu ở lâu phải xin đúng loại visa.

- Các hoạt động như bán hàng, làm hướng dẫn viên không được nước sở tại cấp phép có thể bị xem là lao động trái phép, dẫn tới việc bị trục xuất, cấm quay lại.

- Luôn chuẩn bị vé máy bay khứ hồi, booking khách sạn, địa chỉ lưu trú, tiền mặt và thẻ visa đầy đủ.

- Tuyệt đối không mang theo hoặc dính líu đến ma túy, hàng cấm.

- Nếu từng ở Thái Lan dài ngày, làm việc không giấy phép, du khách nên trao đổi thẳng thắn với đơn vị mua tour để được đánh giá mức độ trước khi đặt tour.

Với những khách bị nghi ngờ có ý định ở lại dài ngày hoặc từng quá ngày, các công ty du lịch tại Việt Nam cũng sẽ từ chối bán tour Thái để tránh rắc rối pháp lý.

"Black list không phải ai cũng có thể bị liên quan vì quy định siết chặt này chủ yếu nhắm vào người vi phạm. Nhưng nếu du khách chủ quan, không chuẩn bị hoặc vô tình trả lời khiến hiểu nhầm, ngay cả chuyến đi chơi Thái lan đầu tiên cũng có thể thành một trải nghiệm không vui ngay ở cửa khẩu", ông Vũ nói.

Phương Anh