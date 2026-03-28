Làm gì khi nhận bàn giao thô nhưng chỉ còn 250 triệu hoàn thiện nhà?

Chúng tôi vừa nhận căn hộ chung cư 70 m2 bàn giao thô nhưng ngân sách hoàn thiện chỉ còn 250 triệu đồng. Tôi phân vân nên dồn tiền làm cơ bản để dọn vào ở ngay hay tiếp tục thuê trọ thêm vài tháng, gom đủ tiền làm nội thất một lần cho ưng ý.

Vợ chồng tôi mới nhận bàn giao căn hộ chung cư 70 m2 (2 phòng ngủ, 2 vệ sinh) tại khu vực TP HCM. Hiện căn hộ là nhà thô, tường chưa sơn, sàn bê tông, chưa có trần thạch cao, chưa đi điện nước âm tường.

Thu nhập hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Hiện chúng tôi thuê nhà gần đó với giá 5 triệu đồng, rất muốn dọn vào ở sớm để bớt khoản thuê nhà.

Sau khi thanh toán đợt cuối cho chủ đầu tư, ngân sách còn lại của chúng tôi để hoàn thiện nội thất là khoảng 250 triệu đồng. Tôi đã hỏi một vài đơn vị thiết kế thi công, họ báo giá hoàn thiện trọn gói cho căn 70 m2 từ 380 đến 420 triệu, vượt xa khả năng hiện tại.

Vợ chồng tôi đang phân vân giữa hai hướng:

Phương án 1: Dồn 250 triệu làm một lần những hạng mục cơ bản nhất như sàn, tường, trần, điện nước, bếp, một phòng vệ sinh để dọn vào ở được. Phòng ngủ tạm dùng nệm đặt trên sàn, tủ quần áo mua sau dần. Ưu điểm là hết tiền thuê trọ, nhưng tôi lo sống trong căn hộ "nửa vời" sẽ bất tiện, nhất là khi chúng tôi đang có kế hoạch sinh con trong 1-2 năm tới.

Phương án 2: Tiếp tục thuê trọ thêm 6-8 tháng, mỗi tháng để dành thêm 10-15 triệu, chờ gom đủ khoảng 350 triệu rồi làm một lần cho đàng hoàng. Như vậy sẽ tốn thêm khoảng 30-40 triệu tiền thuê nhà trong thời gian chờ.

Ngoài ra, tôi cũng không rõ với ngân sách 250 triệu, nên tự mua vật liệu rồi thuê thợ thi công lẻ để tiết kiệm, hay thuê trọn gói một đơn vị cho yên tâm?

Mong các độc giả có kinh nghiệm hoàn thiện nội thất căn hộ với ngân sách hạn chế tư vấn giúp: nên ưu tiên những hạng mục nào trước, hạng mục nào có thể làm sau mà không ảnh hưởng kết cấu? 250 triệu có đủ để dọn vào ở tạm ổn với căn 70 m2 không? Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Minh Trang