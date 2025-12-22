Lái xe chở pin đang cháy đến trụ sở cứu hỏa nhờ dập lửa

TP HCMThấy lửa bùng phát từ thùng hàng chở pin laptop, tài xế lái xe tải chạy quãng đường hơn 3 km đến trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy cầu viện.

Nam tài xế lái xe tải loại 5 tấn chở phế liệu điện tử, pin laptop chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai vào sáng 20/12. Khi đến ngã từ Bình Thái (TP Thủ Đức cũ), tài xế thấy khói lửa đang bốc cháy ở thùng xe, kèm nhiều tiếng nổ.

Lái xe chở pin đang bốc cháy chạy 3 km đến trụ sở cứu hỏa Tài xế lái xe tải chở pin laptop đang bốc cháy đến trụ sở đội cứu hoả. Video: Người dân cung cấp

Biết phía trước là trụ sở Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2, tài xế lái xe chạy thêm khoảng 3 km để nhờ hỗ trợ dập lửa.

Trong video của người dân ghi lại, ôtô tải bật đèn khẩn cấp, len lỏi giữa dòng xe, có lúc chạy nhanh và vượt đèn đỏ khi lửa bùng lên dữ dội ở thùng hàng. Xe dừng trước trụ sở cứu hỏa, tài xế chạy vào cầu cứu.

12 lính cứu hoả ở trong trụ sở đã nhanh chóng đưa hai xe chữa cháy kéo vòi rồng dập lửa sau 20 phút.

Theo cảnh sát, tài xế xe chở pin laptop biết đám cháy khó khống chế nên đã nhanh trí lái xe chạy thẳng đến trụ sở cứu hỏa để xử lý kịp thời. Sự cố được xác định do phế liệu điện tử, pin laptop ma sát trên thùng xe gây cháy. Hỏa hoạn thiêu rụi hàng hóa, phần gầm ôtô không bị ảnh hưởng.

Đình Văn