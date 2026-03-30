Lãi vay mua nhà tại Mỹ lên cao nhất 6 tháng

Xung đột tại Trung Đông kéo lãi suất vay thế chấp tại Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, lên gần 6,4% một năm.

Hãng cho vay thế chấp Freddie Mac (Mỹ) cho biết lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã lên trung bình 6,38% một năm. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp và cũng là mức cao nhất trong hơn 6 tháng.

Với một căn nhà trị giá 450.000 USD, người mua vay với lãi suất hiện tại sẽ phải trả nhiều hơn khoảng 1.120 USD mỗi năm so với mức lãi tháng trước, tương đương thêm 33.000 USD trong toàn bộ thời hạn vay.

Kamini Lane - CEO hãng bất động sản Coldwell Banker, cho biết: "Thị trường đang biến động mạnh do yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Triển vọng vì thế có thể thay đổi rất nhanh".

Công nhân tại một dự án nhà ở tại California (Mỹ), tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Doanh số bán nhà tại Mỹ trong 2 tháng đầu năm chậm lại, một phần do thời tiết lạnh giá. Cuối tháng 2, thị trường có tín hiệu cải thiện khi lãi suất có thời điểm giảm xuống dưới 6% một năm - mức được các nhà kinh tế học coi là đủ hấp dẫn để kéo người mua quay lại.

Tuy nhiên, diễn biến này nhanh chóng đảo chiều khi Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2, khiến thị trường biến động và lãi suất tăng trở lại. Lãi suất cho vay thế chấp thường đi theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - từng lên 4,4% đầu tuần này - cao nhất kể từ tháng 7 do lo ngại lạm phát.

Sau nhiều năm giao dịch ảm đạm, các nhà kinh tế từng dự báo năm 2026 sẽ có lãi suất vay thấp hơn và nguồn cung nhà tăng, giúp thị trường hồi phục sau khi số giao dịch năm ngoái xuống đáy 30 năm. Tuy nhiên hiện tại, lãi tăng cùng thị trường lao động yếu đi khiến người mua thận trọng hơn. Tuần trước, số đơn xin vay mua nhà giảm 10,5% so với tuần trước đó, theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng cho vay Thế chấp Mỹ.

Dù vậy, thị trường 2026 vẫn có lợi hơn cho người mua so với các năm trước, Daryl Fairweather - kinh tế trưởng tại Redfin cho biết. Giá nhà vẫn tăng nhưng chậm hơn lạm phát, trong khi tiền lương tiếp tục được nâng lên.

Nguồn cung cũng cải thiện, khi số người bán hiện nhiều hơn người mua khoảng 630.000. Đây là mức chênh lệch lớn nhất trong hơn 10 năm, theo Redfin. Khi số người bán nhiều hơn, người mua có nhiều lựa chọn và có thể thương lượng giá tốt hơn.

