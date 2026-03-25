Đúng sai khi trì hoãn mua nhà vì lãi suất 15%

Nhiều người cứ chờ đợi lãi suất giảm thật sâu mới dám đi mua nhà, nhưng lúc ấy giá nhà tăng vọt, số tiền chênh lệch khéo còn lớn hơn.

Em trai tôi từng rất quyết tâm mua nhà trong năm nay. Suốt từ giữa năm ngoái đến giờ, hai vợ chồng em đã đi xem không biết bao nhiêu dự án, từ chung cư tầm trung đến những khu đô thị mới. Có căn ưng ý, vị trí ổn, giá còn "dễ chịu" so với mặt bằng chung, nhưng rồi mới đây kế hoạch mua nhà của em bị hoãn lại do lãi suất vay mua nhà tăng cao, lên tới 13-15% mỗi năm.

"Tầm này vay thì chỉ có làm cả đời trả lãi", em tôi nói vậy, rồi quyết định tạm dừng mua nhà, chờ khi nào lãi suất giảm hơn mới tính tiếp. Không chỉ em, tôi thấy rất nhiều người xung quanh mình cũng đang có chung tâm lý: chần chừ khi lãi suất biến động mạnh. Phần lớn đều muốn chờ thị trường "dễ thở" hơn, rồi mới xuống tiền.

Nghe qua thì hợp lý, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy việc trì hoãn này chưa chắc đã là lựa chọn khôn ngoan. Tôi nhớ lại những giai đoạn trước đây của thị trường nhà ở. Mỗi lần lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền lại bắt đầu chảy mạnh vào bất động sản. Người có nhu cầu thật mua để ở, người có tiền nhàn rỗi tranh thủ đầu tư... Khi cầu tăng nhanh trong thời gian ngắn, giá nhà đất gần như không đứng yên. Có những khu vực chỉ trong một năm đã tăng vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng một căn.

Lúc đó, số tiền chênh lệch do giá tăng nhiều khi còn lớn hơn cả khoản lãi vay mà người mua cố né tránh trước đó. Tôi nói điều này nhưng em chỉ im lặng. Thực ra, thị trường không ai đoán trước được. Nhưng tôi biết một điều: ai cũng chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo", và chính điều đó lại khiến cơ hội trôi qua.

Với tôi, mua nhà không chỉ là câu chuyện lãi suất vay, mà còn là bài toán giá và lựa chọn thời điểm. Khi thị trường trầm lắng, người mua nhà rõ ràng có nhiều lợi thế hơn: dễ đàm phán, nhiều lựa chọn, ít cạnh tranh. Những căn hộ tốt, vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín... vẫn còn đó để bạn cân nhắc kỹ. Còn khi thị trường nóng lên, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Lúc đó, người mua sẽ phải ra quyết định vội vàng hơn, giá cả cũng không còn "mềm" như trước.

Tôi nghĩ, thay vì chỉ nhìn vào lãi suất tăng cao trong ngắn hạn, người mua nhà nên đánh giá một cách tổng thể: giá bất động sản, khả năng tài chính, và nhu cầu thực sự của mình. Với những người đã xác định mua để ở lâu dài, có thu nhập ổn định, việc "chốt" sớm một căn nhà phù hợp, giữ được mức giá tốt và có thời gian xoay xở tài chính, đôi khi lại là phương án an toàn hơn là chờ đợi trong tâm thế bất định.

Em trai tôi đến giờ vẫn đang chờ. Tôi chỉ sợ, đến khi lãi suất giảm thật, thì căn nhà nó từng thích đã không còn, hoặc giá bán lúc đó đã là một câu chuyện khác.

Tamyhill