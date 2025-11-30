Lái ôtô lao vào người thân khiến em gái tử vong

Tây NinhXảy ra mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Tấn Thành, ở xã Bến Cầu, lái ôtô tông vào người thân, khiến em gái tử vong, trưa 30/11.

Khoảng 11h30, chị Nguyễn Thị Hạnh, 49 tuổi, đứng trò chuyện với hai em gái là Nguyễn Thị Bé Năm, 44 tuổi, và Nguyễn Thị Bé Sáu, 42 tuổi, trước sân nhà mình tại ấp Thuận Tây.

Lúc này Thành, 46 tuổi, ngụ cùng ấp, lái ôtô Lexus 5 chỗ màu trắng chạy ngang qua. Hai bên xảy ra to tiếng, tài xế bất ngờ lùi lại rồi lao thẳng vào ba chị em gái.

Lái ôtô lao vào nhiều người, một phụ nữ tử vong Thời điểm ôtô lao vào nhóm phụ nữ đứng trước sân. Video: Người dân cung cấp

Cú tông mạnh khiến xe máy đổ, chị Bé Sáu bị ôtô đẩy về phía trước hàng chục mét. Người chị Bé Năm bị hất ngã nhưng kịp đứng dậy chạy thoát. Chị Hạnh cùng cháu bé đứng gần đó hoảng loạn la hét. Lúc này ngoài đường nhiều xe chạy qua.

Chưa dừng lại, Thành lùi xe ra đường, tông vào trụ mái che sân. Ôtô tiếp tục lao vào sân, húc thêm một xe máy khác. Chị Hạnh kịp ôm cháu bé chạy thoát. Toàn bộ diễn biến kéo dài chưa đầy một phút.

Tai nạn khiến chị Bé Sáu chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á, song không qua khỏi.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Gây án xong, Thành lái xe bỏ trốn. Gần 13h, người này bị Công an xã Bến Cầu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ tại cửa khẩu, khi đang làm thủ tục xuất cảnh, cách hiện trường gần 30 km.

Theo điều tra ban đầu, Thành và gia đình chị em gái có mâu thuẫn. Anh ta từng nhiều lần lái ôtô đến gây sự.

Hoàng Nam