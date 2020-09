Ladies European Tour đến Saudi Arabia tháng 11

Hai giải nữ khởi tranh tháng 11 này sẽ đặt nền móng cho sự hiện diện của Ladies European Tour ở Saudi Arabia.

Hai sự kiện golf nữ được ghi nhận "đầu tiên tại Saudi Arabia" gồm tranh tài cá nhân Saudi Ladies International từ 12-15/11 với quỹ thưởng 1 triệu USD và đồng đội cùng tên có quỹ thưởng 0,5 triệu USD sau đó hai ngày. Cả hai giải đều được tổ chức ở Royal Greens Golf Club gần thành phố Jeddah. Sân này nằm ven biển Đỏ.

Nhiều ngôi sao của làng golf nữ sẽ góp mặt tại Saudi Ladies International tháng 11 tới. Ảnh: LET

Trong kế hoạch đầu mùa, LET định tổ chức cuộc so tài cá nhân qua 72 hố vào tháng Ba, nhưng sau đó hoãn vô thời hạn do dịch bệnh. Còn màn tranh tài đồng đội mới được bổ sung và khi đó, golfer chuyên nghiệp sẽ đánh cùng nghiệp dư với số lượng dự kiến 36 đội, mỗi đội bốn thành viên.

Saudi Ladies International có quỹ thưởng lớn thứ ba ở LET, sau Scottish Open và major Women’s Open.

Lịch LET 2020 đã triển khai được ba sự kiện vào tháng Hai và Ba sau đó đóng cửa vì dịch. Hệ thống trở lại từ tháng Tám với hai sự kiện đồng bảo trợ liên tiếp với LPGA Tour của Mỹ, tiếp đó là chặng đấu ở CH Czech và Thuỵ Sỹ. Lịch trình còn lại gồm năm sự kiện, lần lượt được tổ chức ở Pháp, Dubai, Saudi Arabia "2 trong 1", và Tây Ban Nha.

Từ lâu, Saudi Arabia bị chỉ trích kịch liệt về bình đẳng giới từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Theo báo cáo của Reuters cuối 2019, quốc gia Ả-rập này đã thể hiện thoáng hơn. Lúc ấy, các nhà hàng không còn phân định lối đi giữa nam và nữ. Còn năm 2018, chính phủ Saudi Arabia bỏ lệnh cấm phụ nữ thi lấy bằng lái xe và cả trực tiếp ôm vô-lăng.

European Tour đến Saudi Arabia từ 2019, với Saudi International vào tháng Một. Giải xuất hiện trên bản đồ golf quốc tế trong thời điểm nhạy cảm vì sự kiện ký giả Jamal Khashoggi của Washington Post bị sát hại trước đó vài tháng. Khashoggi lên tiếng chống Hoàng tử Mohammed bin Salman. Sau đó, ông bị sát hại ngay bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia đặt tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng tử Bil Salman bị quy kết là đã ra lệnh thủ tiêu Khashoggi.

Ở kỳ đầu Saudi International, một số golfer bị chỉ trích vì nhận phí cam kết dự giải hơn một triệu USD mỗi người từ chính phủ sở tại. Tháng Hai năm nay, Phil Mickelson bỏ Waste Management Phoenix Open quen thuộc ở PGA Tour để đến tranh kì thứ hai của Saudi International và bị dư luận "ném đá".

Quốc Huy tổng hợp