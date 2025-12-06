Lạc đường, đói lả 2 ngày vì tin 'người yêu online'

Quảng TrịMột thanh niên tin lời bạn gái quen qua mạng đã đi xe máy từ Tuyên Quang và miền Nam, bị lạc đường, nhịn đói hai ngày.

Ngày 4/12, Công an phường Nam Đông Hà, Quảng Trị đã hỗ trợ thanh niên 18 tuổi, ngụ xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang trở về nhà an toàn sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình.

Nam thanh niên kể quen cô gái qua mạng xã hội ở miền Nam. Sau thời gian nhắn tin, hai người "yêu nhau online". Để gặp mặt bạn gái, cuối tháng 11, anh đi từ Tuyên Quang anh đi xe máy vào miền Nam. Quá trình di chuyển hết sạch tiền, nam thanh niên điện thoại không thể liên lạc.

Anh nhịn đói hai ngày, khi đến phường Nam Đông Hà công an khu vực tuần tra phát trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu bất thường. Đưa về trụ sở, lực lượng công an cho ăn uống, trấn an tinh thần. Sau đó công an hỗ trợ chi phí, phương tiện để nam thanh niên này liên hệ gia đình và trở về nhà.

Nam thanh niên được công an phường Nam Đông Hà hỗ trợ về nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Người nhà cho biết nam thanh niên rời nhà nhiều ngày nhưng không liên lạc được, vô cùng lo lắng. Được sự hỗ trợ của công an, thanh niên về đến nhà, người thân gửi lời cảm ơn Công an phường Nam Đông Hà đã giúp đỡ.

Tại Quảng Trị, cuối tháng 11, Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh của Công ty Cổ phần Vận hành và bảo trì cao tốc Việt Nam phát hiện cô gái 18 tuổi đi xe đạp trên làn đường cao tốc xã Trường Ninh.

Đội quản lý đã dừng xe, tiếp cận và đưa khỏi đường cao tốc. Cô không nhớ rõ số điện thoại người thân và có biểu hiện hoang mang nên đưa đến trụ sở công an xã Trường Ninh.

Khai với công an, cô gái cho biết có quen một người qua mạng xã hội. Người này thường xuyên nhắn tin, sau đó gửi định vị vị trí và hẹn gặp. Cô kể do buồn bực chuyện gia đình nên lấy xe đạp rời khỏi nhà để đi tìm bạn quen qua mạng xã hội, rồi đi vào đường cao tốc.

Công an xã Trường Ninh liên hệ đến người thân và đón về nhà.

Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo người dân đừng tin những lời mời gọi, hứa hẹn từ người lạ trên mạng, đặc biệt là các mối quan hệ "tình cảm chớp nhoáng" qua mạng xã hội. Bởi đó có thể là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mồi nhử bắt cóc hoặc buôn người và bẫy ép buộc làm việc phi pháp. Phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con trong việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa các tình huống trẻ bỏ nhà ra đi.

