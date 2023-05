Là tôi tính toán hay anh không muốn đầu tư cho tình yêu này

Tôi và anh yêu nhau được hơn sáu tháng, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, tình yêu đến với chúng tôi khá vội vã.

Anh trải qua rất nhiều mối tình nên có vẻ rất hiểu tâm lý phụ nữ, cũng bởi thế mà tôi đồng ý yêu anh. Sáu tháng yêu nhau, tôi vô cùng hoang mang về mối quan hệ này bởi anh luôn tỏ ra vô tâm với tôi, thờ ơ với những thứ tôi kể.

Ngày anh đi làm, tối về cày game, có khi cả tuần không nhắn tin với tôi. Các ngày lễ, sinh nhật, anh cũng chỉ chúc qua loa, tôi không đòi hỏi gì từ anh. Để hâm nóng tình cảm, tôi lên kế hoạch đi du lịch với anh. Thế nhưng đa phần các khoản tiền chi cho việc du lịch là do tôi chi trả, anh chỉ chủ động trả mấy khoản nho nhỏ. Tôi không biết do mình tính toán thiệt hơn hay do anh không muốn đầu tư vào mối quan hệ này? Liệu anh có yêu tôi thật lòng không?

Như Nguyệt

