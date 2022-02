La Queenara sắp ra mắt sản phẩm Homeliday phức hợp

Với dòng sản phẩm Homeliday phức hợp, khách hàng sở hữu có thể sử dụng đa mục đích nhằm khai thác hiệu quả dòng tiền đầu tư.

Sản phẩm đa công năng

Đại diện PeakHomes - đơn vị phát triển dự án cho biết, La Queenara sắp ra mắt dòng sản phẩm Homeliday phức hợp, có thể làm ngôi nhà thứ 2 để nghỉ ngơi cuối tuần, cho thuê kinh doanh cửa hàng và kinh doanh lưu trú tại các tầng trên.

Với tổng diện tích 200ha, dự án La Queenara được chủ đầu tư quy hoạch bài bản cùng định hướng phát triển bền vững, với kỳ vọng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, an cư, giải trí cho người dân và du khách khi đến Hội An. Từ đây, cư dân di chuyển đến phố cổ Hội An khoảng 5 phút, cách bãi biển An Bàng 200m. Dòng sản phẩm Homeliday tại dự án được thiết kế theo hướng kiến trúc "mở" nhằm đa dạng công năng sử dụng.

"100% shoptel được phát triển theo triết lý cân bằng 'trong tĩnh – ngoài động'. Sản phẩm gồm 2 mặt tiền, mặt trước giáp các trục đại lộ thuận lợi cho kinh doanh, buôn bán. Mặt sau là không gian vườn riêng tiếp giáp bể bơi ốc đảo và chuỗi tiện ích tiểu khu đem đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng", đại diện PeakHomes", đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Theo PeakHomes, việc ra mắt dòng sản phẩm "ba trong một" Homeliday phức hợp sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản cũng như ngành du lịch Quảng Nam. Với định hướng trở thành khu đô thị sầm uất kết hợp, khả năng ứng dụng mặt bằng linh hoạt và tối ưu công năng sử dụng, shoptel La Queenara Hội An được lòng nhiều nhà đầu tư khắp cả nước.

100% Homeliday phức hợp La Queenara sở hữu bể bơi ốc đảo và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng tiểu khu. Ảnh: Peakhomes

La Queenara có 3 mẫu căn shoptel điển hình từ 100m2, 110m2 và 140m2. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án được phân chia tối đa từ 8 – 15 phòng nghỉ, tầng một làm cửa hàng, giúp tối đa lợi nhuận của khách hàng. Ngoài tiềm năng tăng giá, nhà đầu tư còn nhận được doanh thu "kép" hàng tháng từ việc cho thuê, kinh doanh bất động sản.

La Queenara còn sở hữu hệ sinh thái hơn 200 tiện ích nghỉ dưỡng như: bãi biển riêng, bến du thuyền, sân golf, xưởng cà phê thế giới, trung tâm thương mại, nhà hàng, trường liên cấp quốc tế...

Lợi thế kết nối

Thông tin từ chủ đầu tư, cuối năm 2021, cầu Ông Điền (cầu Nguyễn Duy Hiệu) trên sông Cổ Cò nối thị xã Điện Bàn và TP Hội An được hợp long, vượt tiến độ 22 ngày so với kế hoạch, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ La Queenara đến phố cổ Hội An xuống dưới 5 phút.

Hình phối cảnh cầu Nguyễn Duy Hiệu kết nối thẳng đến phố cổ Hội An. Ảnh: Peakhomes

Cùng với dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò, cầu Ông Điền có ý nghĩa chiến lược trong phát triển đô thị khu vực, giúp nối liền Hội An với các dự án nghỉ dưỡng ven biển trên trục đường Lạc Long Quân, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Theo chủ đầu tư, sở hữu vị trí đắt giá "trước biển, sau sông, kề bên di sản", La Queenara sẽ thu hút lượng khách lớn về lưu trú sau khi tham quan phố cổ, đồng thời trở thành thỏi nam châm "hút khách" về Hội An nhờ hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng, thiết kế cảnh quan đặc sắc và những công trình điểm đến mang đặc trưng riêng.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara còn lợi thế về pháp lý sở hữu lâu dài.

Đại lộ Bốn Mùa – công trình điểm nhấn mô phỏng phố đi bộ châu Âu. Ảnh: Peakhomes

Đại diện Peakhomes cho biết, hiện khách mua căn hộ được ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng. Nếu thanh toán sớm có vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% vốn tự có đến khi nhận nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp cụng các chính sách ưu đãi khác như chiết khấu 2% mỗi căn, đồng thời chiết khấu thêm 1% cho khách mua từ 3 căn.

Đơn vị này cũng tặng mỗi khách mua thẻ tập trong thời hạn một năm tại sân tập golf của khu đô thị, miễn phí quản lý dịch vụ trong 2 năm. Đặc biệt, với các khách hàng trở thành cư dân của La Queenara trong năm 2021 và 2022 sẽ được bốc thăm nhận thưởng xe Mercedes GLC 200 trị giá 1,8 tỷ đồng.

