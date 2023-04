L'Oréal mua lại thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Aesop

Thương vụ L'Oréal mua lại Aesop cho thấy tham vọng mở rộng của tập đoàn này trên thị trường mỹ phẩm xa xỉ.

Mới đây, tập đoàn L'Oréal (OR) cho biết đã ký thỏa thuận với hãng Natura & Co (Brazil) để mua lại thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Aesop (Australia) với mức giá 2,53 tỷ USD.

Theo đại diện của 2 tập đoàn xác nhận, thương vụ này dự kiến sẽ được thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong quý 3/2023. S&P Global Capital IQ cho hay, đây là vụ M&A quy mô lớn của L'Oréal kể từ tháng 5/2021, sau khi ông Nicolas Hieronimus tiếp quản vị trí giám đốc điều hành công ty; đồng thời, đây cũng là một trong những vụ sáp nhập lớn nhất của hãng trong 25 năm qua.

Phần lớn danh mục sản phẩm của L'Oréal hiện hướng tới nhóm khách tiêu dùng giàu có. Ảnh: L'Oréal

Đối với L'Oréal, thỏa thuận này đánh dấu một bước đi khác biệt vì họ đang mua lại một thương hiệu có tiếng trên thế giới. Trước đây, tập đoàn mỹ phẩm Pháp thường thâu tóm các thương hiệu mới với quy mô nhỏ để tự phát triển thị trường, tăng doanh số. Do đó, việc mua lại Aesop cho thấy tham vọng mở rộng của L’Oréal trên thị trường mỹ phẩm xa xỉ.

Theo ông Nicolas Hieronimus, Aesop khai thác tất cả các dòng sản phẩm có khả năng trở thành xu hướng trong tương lai. Việc tiếp quản thương hiệu này sẽ giúp L'Oreal sẽ góp phần giải phóng tiềm năng tăng trưởng to lớn của mình, nhất là ở Trung Quốc và các kênh bán lẻ hiện đại.

Ông Fabio Barbosa, giám đốc điều hành Natura, nhấn mạnh, việc thoái vốn khỏi Aesop đánh dấu một chu kỳ phát triển mới của Natura & Co. Theo ông, với cơ cấu tài chính được củng cố, Natura & Co có thể thực hiện kỷ luật tài chính nghiêm ngặt và tập trung vào các ưu tiên chiến lược, đặc biệt là kế hoạch đầu tư tại Mỹ Latinh. Cụ thể, Natura muốn tập trung vào việc cải thiện hoạt động kinh doanh của The Body Shop và tăng cường dấu ấn của Avon International. Vào năm 2017, Natura đã mua công ty mỹ phẩm The Body Shop của Anh từ L'Oréal vào năm 2017.

"Aesop đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng với sự hợp tác của L'Oréal có thể mang các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu đến với đông đảo người dùng; qua đó tiếp tục mở rộng thương hiệu trên toàn cầu", ông Michael O’Keefe, giám đốc điều hành của Aesop, cho hay.

Aesop là một trong những thương hiệu có lợi nhuận cao nhất của Natura, bao gồm The Body Shop và Avon International. Trong năm 2022, Aesop đã có doanh số đạt 537 triệu USD trên toàn thế giới, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thương hiệu cũng có nhiều thỏa thuận với chuỗi khách sạn hạng sang và trung tâm làm đẹp trên toàn thế giới.

Theo Bloomberg, tập đoàn LVMH và Shiseido từng cân nhắc mua lại cổ phần của Aesop. Những lý do khiến Natura nghiêng về việc bán cổ phần có thể do những khó khăn và thách thức cho các thương hiệu muốn niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm 2022.

Trong 5 năm qua, tập đoàn L'Oréal mỹ phẩm Pháp đã mang đến tổng mức lãi vốn khoảng 117%. Do đó, ông Nicolas Hieronimus dự báo mô hình kinh doanh của tập đoàn có khả năng chống chọi với tình hình lạm phát và lãi suất tăng cao hiện nay.

Phần lớn danh mục sản phẩm của tập đoàn mỹ phẩm Pháp như Lancôme, Maybelline, NYX Cosmetics và Garnier hiện hướng tới nhóm khách tiêu dùng giàu có. L'Oréal cho biết, đây là những đối tượng vẫn duy trì được năng lực tài chính và nhu cầu chi tiêu xuyên suốt thời kỳ suy thoái kinh tế.

Tháng 2/2023, tập đoàn L'Oréal SA báo doanh thu và lợi nhuận đang trên đà tăng trưởng. Theo ghi nhận của L’Oréal, doanh số bán hàng của tập đoàn trong năm qua đã tăng 18,5% lên 41,1 tỷ USD. Lợi nhuận của L'Oréal cũng tăng 24,1% (khoảng 1,22 tỷ USD) lên 6,26 tỷ USD.

Không chỉ doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động của L'Oréal cũng tăng nhẹ từ 18,6% năm 2019 lên 19,5% năm 2022, bất chấp chi phí đầu vào tăng cao. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 21% so với cùng kỳ lên 2,41 USD vào năm 2022.

(Nguồn: L'Oréal)