L'Azure Resort & Spa Phu Quoc đạt hai giải thưởng quốc tế

Vượt qua 10 đề cử trong nhóm khách sạn hạng sang tại Phú Quốc, L'Azure Resort & Spa chiến thắng ở hai hạng mục: Luxury Family Beach Resort - Country Winner (Việt Nam) và Luxury Seaside Resort - Regional Winner (Đông Nam Á), thể hiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Ông Mahesh - Tổng quản lý L'Azure cho biết đơn vị tự hào vì góp phần thêm điểm nhấn cho bức tranh du lịch Phú Quốc. Theo ông, hai giải thưởng tại World Luxury Hotel Awards là lời nhắc để đơn vị tiếp tục gìn giữ, phát huy những thế mạnh hiện tại.

"Chúng tôi không chỉ ưu tiên chất lượng dịch vụ mà đồng thời chú trọng cảm xúc của khách lưu trú. Để sau mỗi kỳ nghỉ, mọi người có thể lưu lại nhiều kỷ niệm, hài lòng về dịch vụ lẫn con người nơi đây", ông nói thêm.