L'Azure Resort & Spa Phu Quoc đạt hai giải thưởng quốc tế

Vượt qua 10 đề cử trong nhóm khách sạn hạng sang tại Phú Quốc, L'Azure Resort & Spa chiến thắng ở hai hạng mục: Luxury Family Beach Resort - Country Winner (Việt Nam) và Luxury Seaside Resort - Regional Winner (Đông Nam Á), thể hiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.
Ông Mahesh - Tổng quản lý L'Azure cho biết đơn vị tự hào vì góp phần thêm điểm nhấn cho bức tranh du lịch Phú Quốc. Theo ông, hai giải thưởng tại World Luxury Hotel Awards là lời nhắc để đơn vị tiếp tục gìn giữ, phát huy những thế mạnh hiện tại.
"Chúng tôi không chỉ ưu tiên chất lượng dịch vụ mà đồng thời chú trọng cảm xúc của khách lưu trú. Để sau mỗi kỳ nghỉ, mọi người có thể lưu lại nhiều kỷ niệm, hài lòng về dịch vụ lẫn con người nơi đây", ông nói thêm.
Khu nghỉ dưỡng nằm ngay trung tâm đảo, nổi bật với phong cách địa trung hải và mật độ phòng thấp, giúp tối ưu trải nghiệm dịch vụ. Vị trí thuận lợi giúp du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan ở cả Bắc và Nam đảo. Nơi đây cách Sân bay Quốc tế Phú Quốc 10 phút di chuyển và 30 phút tới Vườn quốc gia Phú Quốc. Các điểm đến đậm văn hóa bản địa như chợ hải sản tươi sống, phố đêm... cũng có xe đưa đón theo giờ.
L'Azure Resort & Spa còn được nhiều du khách quốc tế khen ngợi vì ưu tiên mảng xanh thiên nhiên, nhiều bóng râm và yên tĩnh, đúng với triết lý nghỉ dưỡng an lành resort theo đuổi. Thiết kế toàn khu mang phong cách Địa Trung Hải pha lẫn nét mộc mạc của miền biển Việt Nam. Những căn biệt thự hướng biển được thiết kế mở, tối ưu đón gió và ánh sáng tự nhiên. Tông xanh ngọc lam chủ đạo kết hợp nội thất gỗ tối màu tạo cảm giác thanh lịch, gần gũi. Hồ bơi riêng tư hướng biển giúp du khách vừa thư giãn, vừa thoải mái ngắm hoàng hôn.
Buổi sáng, nhà hàng Le Bateau Restaurant mang đến quầy buffet đa dạng món Âu đến Á. Tông trắng - xanh Địa Trung Hải kết hợp nội thất gỗ, tre, đậm chất làng chài tương ứng với phong cách ẩm thực.
Buổi chiều, nhà hàng là nơi thích hợp cho các đôi hẹn hò, vừa dùng bữa, vừa ngắm hoàng hôn với tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Du khách có thể chọn bàn ngoài trời để vừa nhâm nhi các loại rượu vang, thức uống trái cây, cocktail, vừa ngắm biển chuyển màu từ xanh sang hồng đỏ lúc mặt trời lặn.
L'Azure Resort & Spa Phu Quoc còn là điểm đến cho các gia đình có con nhỏ vì không gian gần gũi thiên nhiên, nhiều khuôn viên rộng rãi cho gia đình vui chơi, gắn kết.
Trong lúc con vui chơi trong khu riêng cho trẻ, phụ huynh có thể cùng thư giãn bên hồ bơi hoặc dạo biển hoàng hôn lãng mạn. Buổi tối, cả gia đình cùng quây quần bên bàn tiệc dưới ánh nến ở nhà hàng hướng biển.
"Điều tôi thích nhất là cách mọi thứ ở đây được chăm chút, sắp xếp để hợp với các gia đình có con nhỏ. Resort bày trí nhiều khu vực giải trí, trang bị đồ chơi cho trẻ em. Nhà hàng còn ưu tiên phục vụ tại bàn rất tiện lợi, tận tâm", du khách Hoàng Anh (TP HCM) cho biết.
Đại diện resort cho biết chiến thắng hai hạng mục tại World Luxury Hotel Awards 2025 là động lực để L'Azure Resort & Spa Phu Quoc tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ và gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ, bền vững của đảo ngọc. "Những giải thưởng quốc tế của các đơn vị nghỉ dưỡng, resort tại Phú Quốc là bước tiến góp phần đưa thương hiệu du lịch đảo ngọc vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á", đại diện nói thêm.
World Luxury Hotel Awards là giải thưởng uy tín trong ngành khách sạn, tôn vinh các cơ sở lưu trú cao cấp được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Giải thưởng do 300.000 du khách toàn cầu và chuyên gia quốc tế tham gia bình chọn, cùng với đánh giá từ hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm.
Tại Giải thưởng World Luxury Hotel Awards (WLHA) lần thứ 19, Việt Nam ghi dấu ấn với 51 đơn vị được vinh danh ở 113 hạng mục khác nhau góp phần khẳng định chất lượng ngành khách sạn - nghỉ dưỡng trong khu vực. Trong đó, Phú Quốc nổi bật với 6 đại diện, thắng 14 hạng mục giải thưởng.
Đan Minh
Ảnh: L'Azure Resort & Spa Phu Quoc