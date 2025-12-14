Kỳ vọng 'kỳ tích sông Hồng' từ trục đại lộ hơn 855.000 tỷ đồng

HĐND Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo “kỳ tích sông Hồng”.

Sáng 14/12, HĐND thành phố Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết thống nhất nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Video mô phỏng tuyến giao thông Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tổ chức lại không gian đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên bờ sông Hồng. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, công viên cảnh quan và vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha, cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Phạm vi dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã phường của Hà Nội. Phía Hữu Hồng gồm các xã phường Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Hai dự án thành phần đầu tư trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị ở Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng. Dự án thành phần thứ 3 là tuyến Metro đi ngầm bên Hữu ngạn, dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố. Dự án thành phần thứ 4 là các khu đô thị tái định cư, triển khai tại chỗ và trên các quỹ đất đối ứng, với hình thức căn hộ chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng.

Theo tính toán ban đầu, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó một phần được bố trí tái định cư tại chỗ. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Phối cảnh tuyến đại lộ đi bên ngoài đê sông Hồng.

Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công được triển khai tại khu đất công ở Ngõ 148 An Dương Vương, phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, nhằm bảo đảm tiến độ tổ chức lễ khởi công cấp quốc gia ngày 19/12.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết các thông tin hiện nay mang tính định hướng tổng thể. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 6 tháng; quy mô chính thức sẽ được xác định khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô.

Phát biểu trước khi nghị quyết được thông qua, đại biểu Trịnh Xuân Quang nhận định ý tưởng phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng đã được ấp ủ từ lâu và rõ nét hơn khi Hà Nội định hướng chuyển dịch phát triển về phía bắc, lấy sông Hồng làm trung tâm. Ông nhấn mạnh đây là khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Thủ đô, đồng thời lưu ý yêu cầu xây dựng cơ chế tái định cư thuận lợi, bảo đảm điều kiện sống tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, nếu dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và phản ánh đúng kỳ vọng của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể tạo nên một "kỳ tích sông Hồng" của riêng Việt Nam.

Võ Hải