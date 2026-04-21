Kỹ thuật gỡ dính ống sống trong điều trị hội chứng đau sau mổ cột sống

Bệnh viện FV triển khai kỹ thuật gỡ dính ống sống bằng RCE Catheter giúp cải thiện tình trạng đau sau khi mổ cột sống của bệnh nhân.

Kỹ thuật RCE Catheter được các chuyên gia thực hiện tại hội thảo khoa học "Quản lý đau mạn tính và chuyên sâu – góc nhìn từ thế giới" do Bệnh viện FV tổ chức ngày 11/4, chia sẻ trực tuyến đến hàng trăm bác sĩ tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo "Quản lý đau mạn tính và chuyên sâu – góc nhìn từ thế giới".

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Asian Spine năm 2018, có từ 10 đến 40% bệnh nhân sau phẫu thuật lưng bị hội chứng đau sau mổ cột sống (FBSS). Cơ chế bệnh có thể do nhiều yếu tố gây ra.

Một trong những nguyên nhân gây đau là do xơ dính sau mổ cột sống, khiến rễ thần kinh bị chèn ép. Xơ dính sau mổ là tình trạng hình thành mô sẹo, sợi xơ liên kết dày đặc giữa các rễ thần kinh, màng cứng và mô mềm xung quanh sau khi phẫu thuật. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chữa lành vết mổ, nhưng khi quá mức, nó chèn ép rễ thần kinh gây đau dai dẳng hoặc tái phát đau sau mổ.

Để giải quyết tình trạng này, bác sĩ tại bệnh viện FV sử dụng RCE Catheter - phương pháp xâm lấn tối thiểu với ưu điểm là không cần mổ mở. Kỹ thuật này cho phép các bác sĩ đưa catheter tiếp cận sâu trong khoang ngoài màng cứng để phá hủy các mô xơ dính, giải ép rễ thần kinh và bơm thuốc điều trị (thuốc tê, steroid, hyaluronidase). Phương pháp này giúp xử lý chính xác các vị trí dính phức tạp mà các kỹ thuật trước đó khó tiếp cận. Ngoài ra, RCE catheter còn đưa sóng cao tần xung vào các rễ thần kinh bị chèn ép hoặc tổn thương, nhằm điều hòa hoạt động của các rễ này.

BS. Christophe Perruchoud – Chủ tịch Hiệp hội Điều biến Thần kinh Thụy Sĩ phối hợp cùng các bác sĩ FV thực hiện kỹ thuật RCE Catheter.

Có hai ca bệnh được chuyên gia thực hiện theo kỹ thuật mới ngay tại hội thảo. Ca thứ nhất là nam bệnh nhân ngoài 40 tuổi, từng phẫu thuật cột sống do thoát vị đĩa đệm cách đây hai năm. Thời gian đầu sau mổ, các cơn đau tê ở lưng và hai chân được cải thiện. Tuy nhiên, sau 3 tháng, những cơn đau nhanh chóng quay trở lại, thậm chí nghiêm trọng hơn, lan xuống hai chân nhiều hơn, kèm yếu cơ và rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân đã thử một số phương pháp nhưng không đạt được hiệu quả giảm đau dài hạn.

Ca thứ hai là nữ bệnh nhân 63 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật lớn nẹp vít cột sống kéo dài từ đốt T11 đến S1. Bệnh nhân chỉ giảm đau trong thời gian ngắn, sau đó tái phát với mức độ nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Dù đã áp dụng nhiều phương pháp như sóng cao tần, tiêm ngoài màng cứng... song hiệu quả không bền vững. Bệnh nhân tìm tới Trung tâm điều trị Đau FV với mong muốn thoát khỏi cơn đau dai dẳng.

BS. Christophe Perruchoud cùng BSCKI. Nguyễn Nam Bình (phải) và BSCKI. Phạm Hoàng Mạnh (trái) bên ngoài phòng mổ FV.

Trong phòng mổ của Bệnh viện FV, BS. Christophe Perruchoud – Chủ tịch Hiệp hội Điều biến Thần kinh Thụy Sĩ cùng BSCKI Nguyễn Nam Bình và BSCKI Phạm Hoàng Mạnh trực tiếp thực hiện kỹ thuật gỡ dính bằng RCE Catheter. Theo các bác sĩ, đây là loại catheter (ống thông) hiện đại, có thể vừa gỡ dính, vừa truyền sóng cao tần xung nhằm tái cấu trúc các rễ thần kinh bị tổn thương. Trong quá trình thao tác, BS. Christophe Perruchoud giải thích từng bước để các bác sĩ theo dõi livestream có thể nắm rõ kỹ thuật này.

"Mỗi ca can thiệp mất khoảng gần một giờ đồng hồ. Chúng tôi đã thực hiện gỡ dính, kích thích rễ thần kinh và bơm thuốc điều trị đúng vị trí mục tiêu. Tiếp theo bệnh nhân sẽ được tập vật lý trị liệu để mau trở về với cuộc sống bình thường", BS. Christophe Perruchoud chia sẻ sau ca can thiệp.

Theo BS. Christophe Perruchoud, hệ thống trang thiết bị tại FV có thể đảm bảo độ chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện thủ thuật. Ông cũng đánh giá cao năng lực của đội ngũ bác sĩ FV - những người đã được đào tạo và nắm vững quy trình thực hiện kỹ thuật này.

Ngoài phương pháp điều trị giảm đau sau phẫu thuật cột sống, bệnh nhân được tiếp cận mô hình điều trị đau toàn diện tại Trung tâm điều trị đau Bệnh viện FV. Trung tâm kết hợp đa mô thức giữa yếu tố sinh học, tâm lý và phục hồi chức năng thông qua các kỹ thuật như sóng cao tần (RFA), kích thích từ xuyên sọ (rTMS) hay điều biến thần kinh.

