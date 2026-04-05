Kỳ thủ 20 tuổi tiếp tục gây bão tại giải cờ vua Candidates 2026

CyprusĐại kiện tướng 20 tuổi Javokhir Sindarov nối dài phong độ thăng hoa khi hạ Vi Dịch ở vòng 6 Candidates 2026, nâng thành tích lên 5,5 điểm.

Không như ba ván thắng liên tiếp trước đó dựa nhiều vào chuẩn bị khai cuộc, lần này Sindarov phải đối mặt một thế trận phức tạp ngay từ đầu. Vi Dịch (Wei Yi) gây bất ngờ với nước 5.a3, đưa ván đấu ra khỏi những đường chính quen thuộc. Điều này buộc kỳ thủ Uzbekistan phải tự xử lý trên bàn cờ, thay vì dựa vào phân tích sẵn có của đội ngũ hỗ trợ.

Thế trận nhanh chóng trở nên khó lường, nơi cả hai bên đều có cơ hội tấn công. Lúc này, Sindarov cho thấy khả năng xử lý linh hoạt và bản lĩnh thi đấu. "Tôi thích thế trận đôi công", anh nói sau ván đấu. "Dù hoàn cảnh giải đấu yêu cầu chơi chắc chắn, nhưng nếu có cơ hội ở một thế cờ phức tạp, tôi luôn cảm thấy thoải mái".

Javokhir Sindarov ký tặng người hâm mộ sau vòng 6 Candidates tại Cyprus ngày 4/4/2026. Ảnh:FIDE

Kỳ thủ Trung Quốc chủ động đẩy cao thế trận với quân trắng, nhưng lại gặp vấn đề quen thuộc, đó là thời gian. Đến thời điểm quan trọng, anh chỉ còn khoảng sáu phút, trong khi Sindarov vẫn còn hơn 50 phút để tính toán. Sai lệch này khiến kỳ thủ Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội thí chất để cầu hòa.

Từ đây, thế trận dần nghiêng hẳn về phía Sindarov. Kỳ thủ 20 tuổi tận dụng lợi thế thời gian để từng bước chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng. Đây là ván thắng thứ năm của anh sau sáu vòng, thành tích vượt trội so với phần còn lại của giải.

Sau ván đấu, Sindarov tỏ ra thận trọng khi được hỏi về phong độ hiện tại. Anh cho rằng có thể đang chơi giải đấu hay nhất sự nghiệp, nhưng cũng nhấn mạnh: "Tôi mới 20 tuổi và còn nhiều giải đấu phía trước".

Hình cờ khi Vi Dịch (quân trắng) xin thua Sindarov. Tốt và xe đen chuẩn bị xuống hàng 2 và sẽ ghim xe lẫn vua trắng ở hàng một. Từ đó, vua đen có thể tung hoành khắp bàn cờ và bắt các tốt trắng.

Trong khi Sindarov tiếp tục bứt phá, các đối thủ phía sau lại không thể tận dụng cơ hội rút ngắn khoảng cách. Fabiano Caruana, người duy nhất giữ thành tích dương (số ván thắng nhiều hơn thua), bị Andrey Esipenko cầm hòa trong ván đấu ít biến động.

Esipenko lựa chọn một biến cũ trong khai cuộc Anh, thậm chí chấp nhận thua một tốt, nhưng vẫn dễ dàng cân bằng thế trận. Caruana không tìm được cách gây áp lực, đành chấp nhận chia điểm. Kết quả này khiến anh bị Sindarov nới rộng khoảng cách lên 1,5 điểm.

Ở bàn đấu khác, Hikaru Nakamura hòa Rameshbabu Praggnanandhaa sau khi lặp lại thế cờ trong một vị trí vẫn còn nhiều quân. Nakamura cho biết anh cảm thấy thế trận cân bằng, nhưng lo ngại việc kéo dài ván đấu có thể dẫn đến sai lầm, nhất là khi anh đã mắc nhiều lỗi ở giai đoạn cuối trong các ván trước.

"Cảm giác là cả hai sẽ dùng nhiều thời gian rồi ai đó sẽ mắc sai lầm, và tôi thì đã mắc quá nhiều sai lầm ở tàn cuộc", kỳ thủ Mỹ gốc Nhật nói, lý giải quyết định chấp nhận hòa.

Trong khi đó, Anish Giri và Matthias Bluebaum cũng chia điểm sau ván đấu kéo dài tới 84 nước. Dù diễn ra lâu nhất vòng, ván đấu này không có nhiều đột biến khi hai bên liên tục đổi quân và duy trì thế cân bằng.

Sau sáu vòng, Sindarov dẫn đầu với 5,5 điểm, bỏ xa Caruana 1,5 điểm và hơn tới 3,5 điểm so với nhóm cuối bảng. Đây là khoảng cách rất lớn ở một giải đấu đỉnh cao như Candidates, nơi các kỳ thủ thường có trình độ tương đương.

Ở nội dung nữ của Women's Candidates Tournament 2026, cục diện cũng có nhiều biến động khi Anna Muzychuk vươn lên dẫn đầu với 4 điểm sau ván thắng Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner). Đáng chú ý là Muzychuk chỉ dự giải vào giờ chót, sau khi Koneru Humpy rút khỏi giải vì lo ngại xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các kỳ thủ không lớn, khi từ vị trí thứ nhất đến cuối bảng chỉ cách nhau 1,5 điểm.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua đỉnh cao, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để giành quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju và Cư Văn Quân (Ju Wenjun). Một kỳ thủ mới 20 tuổi dẫn đầu bảng nam, và kỳ thủ bổ sung đứng đầu bảng nữ là bất ngờ lớn tại giải.

Xuân Bình