Kỷ lục chơi nhiều sân golf nhất thế giới bị phá

Cựu nhiếp ảnh gia Patrick Koenig đã đánh được 450 sân loại 18 hố, nhỉnh hơn một sân so với mốc trong sách kỷ lục thế giới Guinness.

Koenig (đội vương miện bóng golf) mừng kỷ lục bên bạn bè. Ảnh: X / patrickjkoenig

Từ đầu 2023, Koenig hi vọng đến cuối năm sẽ vượt mốc Guinness, ở mức 449 sân trong 365 ngày do Cathie và Jonathan Weaver lập vào ngày 31/3/2009 sau. Đó là mục tiêu trong chiến dịch RGV Tour do anh đơn thân thực hiện trên chiếc xe được cải tạo thành nhà lưu động. Suốt hành trình, anh cũng vận động gây quỹ phát triển golf thiếu nhi và phục vụ từ thiện.

Theo Golfweek, đến 17/10, Koenig hoàn tất sân thứ 450 sân tại Broomfield, Colorado còn số tiền nhận được từ các mạnh thường quân vượt 30.000 USD. Sau cú gạt dứt điểm, anh trở thành "tấm bia sống" hứng bong bóng nước mừng thành công.

Màn mừng kỷ lục của Patrick Koenig Màn mừng kỷ lục của Patrick Koenig.

Tuy nhiên, Koenig chưa được Guinness công nhận tân kỷ lục gia hạng mục chơi nhiều sân 18 hố nhất thế giới do tổ chức này cần rà soát bằng chứng. Quá trình xác thực có thể lên đến 12 tuần.

Để đến được mốc 450 sân, Koenig đã đi qua 39 bang và ba quốc gia trong 287 ngày. Anh đang hi vọng đến cuối 2023 sẽ chạm mốc 500 sân. Trên Instagram, Koenig nói anh đạt bình quân thành tích 18 hố từ đầu năm đến nay ở mức 77,3 gậy, còn kỷ lục vòng cá nhân ở mức 67 gậy.

Koenig từng chuyên chụp ảnh golf và là đối tác thân thiết với nhiều ấn phẩm chuyên ngành Mỹ như Golf Digest, Golf Magazine. Nhưng anh bỏ nghề để tự khởi dựng RGV Tour rồi khai trương vào năm 2018 với tôn chỉ hành trình như hiện nay. Qua chuyến đi cách đây năm năm, Koenig đã mang về 20.000 USD cho hoạt động phát triển phong trào golf thiếu nhi tại Mỹ.

Quốc Huy