Kỷ lục 53 người chạy marathon dưới 3 giờ ở VM Hanoi Midnight

53 runner hoàn thành cự full marathon dưới 3 giờ và hàng trăm người lập kỷ lục cá nhân tại giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra rạng sáng 26/11.

VnExpress Marathon vừa xô đổ kỷ lục do hệ thống tự lập nên tại giải chạy VM Hanoi Midnight diễn ra rạng sáng 26/11. Lần đầu tiên có 53 người hoàn thành cự ly full marathon dưới 3 giờ trong một giải chạy. Chạy full marathon dưới 3 giờ - hay còn gọi sub3 - là một cột mốc quan trọng và khó với hầu hết người tham gia chạy bộ.

Trước đó, hệ thống VnExpress Marathon cũng hai lần thiết lập kỷ lục này trong năm 2023. Hồi tháng 2, VM Ho Chi Minh City Midnight có 32 người hoàn thành. Đến giải VM Huế diễn ra hồi tháng 4, con số tăng lên 41 người.

Văn Lai "một mình một ngựa" trên đường đua vô địch. Ảnh: VM

Trong số 53 VĐV sub3 tại giải vừa diễn ra, nhà vô địch Nguyễn Văn Lai có thông số ấn tượng nhất. Anh độc diễn trên suốt quãng đường và về đích sau 2 tiếng 25 phút 5 giây. Đây là kỷ lục mới trong hệ thống VnExpress Marathon và cũng là thông số tốt nhất trong tất cả các giải marathon phong trào cả nước từ trước đến nay.

Nguyễn Quốc Anh về đích thứ hai sau 2 tiếng 36 phút 15 giây. Trương Văn Tâm phá sâu mục tiêu đề ra đến 5 phút khi hoàn thành cự ly thứ ba sau 2 tiếng 40 phút.

Danh sách lần này có nhiều cái tên mới nổi trong làng chạy bộ không chuyên như Phạm Đức Thọ, Bá Thành,... cùng những gương mặt đã quen thuộc như Tiến Mai, Huỳnh Thạnh, Hoàng Huy... Hồng Lệ là runner nữ duy nhất. Cô lần thứ 5 vô địch full marathon dành cho nữ tại VM với thành tích 2 tiếng 56 phút 7 giây.

Gây sốt và nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn là trường hợp của Trương Văn Quân với thành tích 2 giờ 41 phút 25 giây. Đây là cái tên hoàn toàn mới trên đường đua và đây cũng là lần đầu tiên anh chạy marathon. Với con số này, Quân đủ sức vô địch nhiều giải phong trào khắp cả nước. Chân chạy dự báo sẽ trở thành đối trọng của những "sao" marathon trong tương lai nếu luyện tập bài bản.

Trên trang cá nhân, Văn Quân cho biết hạnh phúc khi được trải nghiệm cung đường đua nhiều cảm xúc với thời tiết mát mẻ, lý tưởng. Thành tích của Văn Quân có thể đã tốt hơn nếu không bị chuột rút ở km 36.

Marathon dưới 3 tiếng là cột mốc được mọi runner hướng đến. Nếu chạm con số này, runner sẽ được xếp vào hạng có "số má" trong giới marathon, đủ sức đứng trên bục trao giải các sự kiện. Thực tế, để đến được mốc này, ngoài nỗ lực tập luyện chăm chỉ, đều đặn, một người cần phải có tố chất, thể trạng phù hợp cùng giáo án bài bản. Theo thống kê từ trang Vietnam Best Marathon, trước VM Hanoi Midnight, cả nước có 181 VĐV đã chinh phục thành công mốc này.

Một nhóm VĐV sub3 trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: VM

Giải cũng chứng kiến 275 runner hoàn thành full marathon dưới 3 tiếng 30 phút, 710 người chạy dưới 4 tiếng. Đây đồng thời là các con số kỷ lục mới của VnExpress Marathon. Trước đó, VM Huế con số này lần lượt là 183 và 561. Hàng loạt VĐV gọi VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 là nơi bùng nổ PR.

Để có được "cơn bão PR", VM Hanoi Midnight sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi. Đầu tiên là cung đường đổi mới hoàn toàn, ít điểm rẽ và quay đầu hơn gần phân nửa so với mùa trước. VĐV được đi qua hai cây cầu nổi tiếng là Vĩnh Tuy và Long Biên cùng đoạn đường dài ôm gần như trọn một vòng hồ Tây. Thời tiết ngày đua chỉ 19 độ C, mát mẻ, thuận lợi cho những cuộc rút đích. Công tác hỗ trợ, tiếp nước của ban tổ chức cũng được tính toán kỹ. Dọc đường đua là 17 trạm nước, 11 trạm y tế cùng hệ thống biển chỉ dẫn, rào an ninh nghiêm ngặt.

Sau Hanoi Midnight, giải đấu cuối cùng trong năm 2023 của hệ thống là VnExpress Marathon Hải Phòng sẽ diễn ra ngày 17/12. Đây tiếp tục được dự báo là sự kiện bùng nổ PR với đường đua đẹp, bằng phẳng cùng thời tiết mùa đông.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Ioniq 5 Cup khép lại sáng 26/11 khi trao hơn 1 tỷ đồng giải thưởng cho các hạng mục cá nhân, đồng đội. Ngoài cự ly 42km, giải nhất chung cuộc 21km thuộc về Nguyễn Trung Cường và Bùi Thị Thu Hà. Giải nhất đồng đội thuộc về Bắc Ninh Runner, trong khi hai liên quân mạnh là Hà Tĩnh Runner - Goya 3 và Liên quân miền Bắc giành hai thứ hạng tiếp theo.

Hoài Phương