KW Companies triển khai dịch vụ vận chuyển SEND Air của Amazon

KW Companies vừa được lựa chọn làm nhà cung cấp dịch vụ SEND Air tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong việc hỗ trợ nhà bán hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế thông qua Amazon.

SEND Air là giải pháp vận chuyển hàng không quốc tế dành cho nhà bán hàng sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA - Fulfillment by Amazon), giúp tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng sang Mỹ.

Trung tâm điều hành và vận tải của KW tại Mỹ. Ảnh: KW Companies

SEND (Seller Export and Delivery) Air được tích hợp trực tiếp trên Amazon Seller Central, cho phép nhà bán hàng đặt dịch vụ, thanh toán và theo dõi lộ trình vận chuyển trực tuyến. Giải pháp này giúp tối ưu chi phí vận chuyển, đồng thời rút ngắn thời gian đưa hàng tới Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của Amazon tại Mỹ tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Là nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn trong chương trình SEND, KW Companies cam kết cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi trên toàn quốc, tư vấn quy trình xuất khẩu và hỗ trợ thủ tục hải quan, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Amazon.

Ông William Kil Won Jin, Giám đốc Điều hành KW Mỹ, chia sẻ: "Việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển SEND Air của Amazon tại Việt Nam là cột mốc quan trọng đối với KW. Chúng tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm vận hành và mạng lưới tại Mỹ để hỗ trợ nhà bán hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế qua Amazon thuận tiện hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khẳng định vị thế hàng hóa Made in Vietnam".

Nhà bán hàng chỉ cần đăng nhập Amazon Seller Central, chọn dịch vụ vận chuyển quốc tế SEND, thực hiện thanh toán và theo dõi đơn hàng trực tuyến. KW Companies sẽ đảm nhận việc lấy hàng tận nơi, làm thủ tục hải quan và giao hàng tới kho Amazon. Toàn bộ quy trình được thực hiện nhanh gọn và minh bạch cho nhà bán hàng.

"Từ năm 2015, KW hiện diện tại Việt Nam với các giải pháp hậu cần chuyên biệt. Việc tham gia triển khai SEND Air không chỉ là bước tiến của KW, mà còn góp phần thúc đẩy số hóa logistics, giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", đại diện doanh nghiệp cho hay.

(Nguồn: KW Việt Nam)