Kusto Home hướng tới phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội

Kusto Home dự kiến tham gia thị trường phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội với mô hình "Beyond Property" sau hơn 20 năm hoạt động tại TP HCM.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Beyond Property là mô hình bất động sản chú trọng môi trường sống, tiện ích và cộng đồng cư dân. Theo đó, dự án không chỉ tập trung vào thiết kế căn hộ mà còn hướng đến tiêu chuẩn quốc tế trong hệ sinh thái sinh hoạt, không gian xanh và tiện ích sống, qua đó, phản ánh văn hóa của cộng đồng cư dân.

"Bất động sản không bắt đầu từ những khối bê tông mà phải bắt đầu từ con người", đại diện Kusto Home nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án của Kusto Home tại Hà Nội. Ảnh: Kusto Home

Kế hoạch mở rộng ra Hà Nội diễn ra trong bối cảnh phân khúc bất động sản hạng sang ở Thủ đô thu hút nhiều nhà phát triển. Báo cáo quý IV/2025 của JLL cho thấy các dự án căn hộ cao cấp mới tại Hà Nội đang thiết lập mức giá ngày càng cao, nhiều dự án được chào bán trên 5.000 USD mỗi m2, trong khi các sản phẩm bất động sản hàng hiệu có thể vượt 6.500 USD mỗi m2.

Theo dữ liệu của Savills, khu vực Tây Hồ hiện dẫn đầu thị trường về giá căn hộ sơ cấp, khoảng 185 triệu đồng mỗi m2. Khu vực này tập trung nhiều dự án nhà ở cao cấp nhờ lợi thế cảnh quan hồ, hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân quốc tế.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp sẽ áp dụng cách tiếp cận "Kustomization", điều chỉnh thiết kế, tiện ích và không gian sinh hoạt theo đặc điểm của từng cộng đồng cư dân. Việc phát triển dự án bắt đầu từ quá trình nghiên cứu văn hóa địa phương và nhu cầu thực tế của khách hàng, sau đó kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành.

Diamond Island mang phong cách sống nghỉ dưỡng tại phường Bình Trưng. Ảnh: Kusto Home

Trước khi mở rộng ra Hà Nội, Kusto Home đã phát triển một số dự án tại TP HCM như Diamond Island và Urban Green.

Diamond Island nằm trên khu đất ba mặt giáp sông tại khu vực quận 2 cũ, nay là phường Bình Trưng. Dự án dành khoảng 86,5% diện tích cho cảnh quan và không gian xanh với hơn 100 loài thực vật. Công trình hướng đến mô hình không gian sống gần gũi thiên nhiên và khu sinh hoạt chung cho cư dân.

Trong khi đó, Urban Green phát triển theo định hướng kết hợp kiến trúc hiện đại với không gian xanh, chú trọng các tiện ích phục vụ sinh hoạt và hoạt động thể chất. Cả hai dự án đều tập trung vào việc xây dựng môi trường sinh hoạt và hệ tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân.

Tiện ích bể bơi tại dự án Urban Green. Ảnh: Kusto Home

Theo kế hoạch, dự án đầu tiên của Kusto Home tại Hà Nội dự kiến đặt tại khu vực Tây Hồ, kết hợp các yếu tố thiết kế quốc tế cùng đặc điểm văn hóa địa phương. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc phát triển dự án tại Thủ đô cần phù hợp với đặc điểm thị trường và cộng đồng cư dân, đồng thời chú trọng trải nghiệm sống lâu dài cho người ở.

Song Anh