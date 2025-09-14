Kun Marathon Cần Thơ ghi dấu ấn ở mùa đầu tiên

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thuộc giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, với cuộc đua chính diễn ra sáng 14/9. Kun Marathon, với thông điệp khuyến khích trẻ vận động, đã trở thành sân chơi cho trẻ em ở nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa trong năm nay, trước khi lần đầu đến Cần Thơ.

VM Cần Thơ là giải đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon tại khu vực miền Tây, sau 7 năm xây dựng thương hiệu ở các thành phố lớn của miền Trung, miền Bắc. Giải phát race-kit trong hai ngày 12-13/9. Cự ly đầu tiên - 42 km sẽ bắt đầu lúc 2h30, ngày 14/9.