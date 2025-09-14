Chủ nhật, 14/9/2025
Chủ nhật, 14/9/2025, 19:30 (GMT+7)

Kun Marathon Cần Thơ ghi dấu ấn ở mùa đầu tiên

Cần ThơKun Marathon Cần Thơ 2025 tạo không gian vận động cho 2.000 em nhỏ bên bờ sông Hậu, kết nối phụ huynh vào hành trình cùng con trưởng thành

Điểm nhấn Kun Marathon Cần Thơ mùa đầu tiên
 
 

Nhóm phóng viên

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thuộc giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, với cuộc đua chính diễn ra sáng 14/9. Kun Marathon, với thông điệp khuyến khích trẻ vận động, đã trở thành sân chơi cho trẻ em ở nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa trong năm nay, trước khi lần đầu đến Cần Thơ.

VM Cần Thơ là giải đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon tại khu vực miền Tây, sau 7 năm xây dựng thương hiệu ở các thành phố lớn của miền Trung, miền Bắc. Giải phát race-kit trong hai ngày 12-13/9. Cự ly đầu tiên - 42 km sẽ bắt đầu lúc 2h30, ngày 14/9.

