Kuka Vietnam hợp tác thành lập trung tâm công nghệ robot và AI

Kuka Vietnam phối hợp trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng xây dựng trung tâm Robot và AI, hướng tới đào tạo nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất tại miền Trung.

Lễ công bố hợp tác diễn ra tại Đà Nẵng ngày 6/3. Trung tâm xây dựng theo mô hình sản xuất linh hoạt, thông minh, định hướng trở thành nền tảng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo dục.

Đại diện Kuka Vietnam và trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cắt băng thành lập trung tâm. Ảnh: Kuka Vietnam

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua dự án này, Công ty TNHH Kuka Việt Nam mở rộng sự hiện diện tại khu vực miền Trung. Việc thành lập trung tâm nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của doanh nghiệp, với mục tiêu tăng mức độ phổ cập công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở đào tạo kỹ thuật. Hoạt động cũng hướng tới xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam. Những lĩnh vực được nhắc đến bao gồm sản xuất ôtô, điện tử, thực phẩm - đồ uống và nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác.

Việc mở rộng hiện diện tại miền Trung phản ánh định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Khu vực này đang thu hút nhiều dự án sản xuất và công nghệ cao nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp. Tuy nhiên, hạ tầng đào tạo chuyên sâu về robot và AI tại khu vực vẫn còn hạn chế. Thông qua hợp tác với trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, công ty tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực.

Doanh nghiệp đồng hành với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Kuka Vietnam

Trung tâm được trang bị nhiều dòng robot công nghiệp thế hệ mới của Kuka. Hệ thống gồm robot tải trọng nhỏ và lớn, robot hàn chuyên dụng cùng robot di động tự hành AMR KMP 400i. Các thiết bị này được sử dụng trong nhiều dây chuyền sản xuất điện tử, ôtô và chế tạo tại Việt Nam cũng như tại nhiều nền công nghiệp phát triển.

Không gian trung tâm thiết kế theo cấu trúc dây chuyền mô-đun hóa, mô phỏng mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh của nhà máy tương lai. Theo Kuka Vietnam, đây là một trong những mô hình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đồng bộ các trạm robot công nghiệp và hệ thống AMR trong cùng quy trình vận hành, cho phép mô phỏng sản xuất thông minh với sự phối hợp đồng bộ giữa robot cố định, robot di động.

Hệ thống còn tích hợp nền tảng giám sát vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp theo dõi, phân tích, tối ưu hiệu suất hoạt động, cho thấy xu hướng phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) trên thế giới và tại Việt Nam. Thông qua hợp tác công ty và Nhà trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng lập trình, vận hành robot công nghiệp, tích hợp hệ thống tự động hóa, ứng dụng AI trong điều khiển giám sát, tối ưu dây chuyền sản xuất. Trung tâm dự kiến đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm, đồng thời đóng vai trò nền tảng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khu vực.

Việc đưa robot và AI vào môi trường đào tạo giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với thiết bị đang được sử dụng trong nhà máy. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất, đồng thời hỗ trợ sinh viên thích nghi nhanh hơn khi làm việc trong doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Phong Phú, Tổng giám đốc Kuka Vietnam, cho biết việc phổ cập công nghệ robot, tự động hóa và AI trong môi trường giáo dục giúp tăng khả năng kết nối giữa đào tạo, sản xuất. Theo ông, đây là hướng tiếp cận nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh mục tiêu đào tạo, việc mở rộng hoạt động tại miền Trung cũng giúp công ty tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho khách hàng trong khu vực. Khi khu vực này tiếp tục thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn, nhu cầu triển khai các giải pháp tự động hóa được dự báo sẽ tăng lên.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Kuka Vietnam tài trợ thiết bị cho trung tâm, đồng thời cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, tổ chức hội thảo chuyên môn và nâng cấp công nghệ định kỳ. Đại diện cho biết thêm, việc mở rộng hoạt động tại miền Trung là bước đi nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và khu vực sản xuất. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghiệp ngày càng gia tăng, đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành sản xuất.

Kuka là doanh nghiệp có lịch sử hơn 125 năm trong lĩnh vực robot công nghiệp và giải pháp tự động hóa, trụ sở tại Đức. Doanh nghiệp chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2018 với văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Trong thời gian qua, công ty tham gia cung cấp các giải pháp tự động hóa cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Hoàng Đan