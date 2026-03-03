Kuehne+Nagel hỗ trợ Schwalbe mở rộng quy mô tại Việt Nam

Theo công bố của Kuehne+Nagel, việc hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lốp xe đạp toàn cầu. Dự án mở rộng giúp nâng cao năng lực cung ứng cho 43 thị trường trên thế giới, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu của Schwalbe.
Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm từ trung tâm này sẽ được xuất khẩu sang nhiều khu vực như châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi.
Theo ông Bjoern Traemann, Tổng giám đốc Kuehne+Nagel Việt Nam, dự án mở rộng lần này thể hiện rõ vai trò của hợp tác trong việc thúc đẩy đổi mới, giúp đơn vị đáp ứng nhu cầu toàn cầu bền vững hơn. "Chúng tôi trân trọng mối quan hệ với Schwalbe và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác này", ông chia sẻ.
Kuehne+Nagel là tập đoàn cung cấp dịch vụ vận tải và logistics toàn cầu với hơn 85.000 nhân viên tại 1.300 địa điểm ở hơn 100 quốc gia. Trụ sở đặt tại Thụy Sĩ, tập đoàn được niêm yết trên chỉ số chứng khoán Swiss Market Index (SMI).
Đơn vị hiện có hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp, cung cấp giải pháp logistics trọn gói cho nhiều ngành nghề trên khắp thế giới.
(Nguồn: Kuehne+Nagel)