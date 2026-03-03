Kuehne+Nagel hỗ trợ Schwalbe mở rộng quy mô tại Việt Nam

Kuehne+Nagel hỗ trợ Schwalbe mở rộng trung tâm phân phối xuất khẩu gần 20.000 m2 tại Việt Nam, đánh dấu 10 năm hợp tác và thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực lốp xe đạp.

Theo công bố của Kuehne+Nagel, việc hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lốp xe đạp toàn cầu. Dự án mở rộng giúp nâng cao năng lực cung ứng cho 43 thị trường trên thế giới, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu của Schwalbe.

Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm từ trung tâm này sẽ được xuất khẩu sang nhiều khu vực như châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi.

Kho chứa lốp xe do Kuehne+Nagel và Schwalbe hợp tác xây dựng tại Việt Nam. Ảnh: Kuehne+Nagel

Theo ông Bjoern Traemann, Tổng giám đốc Kuehne+Nagel Việt Nam, dự án mở rộng lần này thể hiện rõ vai trò của hợp tác trong việc thúc đẩy đổi mới, giúp đơn vị đáp ứng nhu cầu toàn cầu bền vững hơn. "Chúng tôi trân trọng mối quan hệ với Schwalbe và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác này", ông chia sẻ.

Đội xe mới của Kuehne+Nagel tại Thái Lan giúp tăng tốc vận chuyển xuyên biên giới, củng cố mạng lưới logistics Đông Nam Á. Ảnh: Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel là tập đoàn cung cấp dịch vụ vận tải và logistics toàn cầu với hơn 85.000 nhân viên tại 1.300 địa điểm ở hơn 100 quốc gia. Trụ sở đặt tại Thụy Sĩ, tập đoàn được niêm yết trên chỉ số chứng khoán Swiss Market Index (SMI).

Đơn vị hiện có hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp, cung cấp giải pháp logistics trọn gói cho nhiều ngành nghề trên khắp thế giới.

(Nguồn: Kuehne+Nagel)