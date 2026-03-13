Kroger ứng dụng drone kiểm kê trong chuỗi cung ứng lạnh

Chuỗi bán lẻ Mỹ Kroger triển khai hệ thống drone tự hành Corvus One cho hoạt động phân phối chuỗi lạnh, giúp quét vị trí pallet và theo dõi tồn kho hàng tuần.

Theo Andrew Burer, Giám đốc marketing của Corvus Robotics, các drone này được sử dụng trong cả khu vực nhiệt độ thường và khu vực đông lạnh sâu của hệ thống phân phối. Thiết bị có thể tự động quét vị trí pallet trong các khu vực kho, giúp doanh nghiệp theo dõi tồn kho định kỳ mỗi tuần thay vì phải kiểm kê thủ công toàn bộ kho.

Một máy bay không người lái tự hành Corvus One dành cho chuỗi cung ứng lạnh trong kho hàng. Ảnh: Corvus Robotics

Công nghệ này hỗ trợ nhiều quy trình vận hành quan trọng, trong đó có nguyên tắc FIFO (first in, first out - nhập trước, xuất trước) thường áp dụng cho hàng hóa có hạn sử dụng ngắn.

"Đối với các hoạt động chuỗi lạnh, giải pháp này giúp giảm nhu cầu nhân viên phải kiểm kê thủ công trong môi trường nhiệt độ dưới 0 độ, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát hao hụt, tuân thủ FIFO và độ tin cậy của dữ liệu đối với các mặt hàng có vòng đời ngắn", Burer cho biết.

Theo Corvus Robotics, drone Corvus One không yêu cầu thay đổi hạ tầng kho. Hệ thống có thể tích hợp trực tiếp với các phần mềm quản lý kho hiện có. Thiết bị cũng có khả năng hoạt động trong môi trường nhiệt độ xuống tới -20 độ F (khoảng -29 độ C).

Ngoài ra, drone có thể vận hành mà không cần WiFi, hệ thống định vị trong nhà, thay đổi ánh sáng, mã vạch đặc biệt hoặc người điều khiển trực tiếp.

Đại diện Corvus Robotics cho biết hai bên đã hợp tác qua nhiều giai đoạn, từ thử nghiệm ban đầu đến triển khai trong vận hành thực tế. Tuy nhiên, công ty chưa tiết lộ các trung tâm phân phối cụ thể của Kroger đang sử dụng hệ thống này, quy mô đội drone tại mỗi cơ sở cũng như kế hoạch mở rộng dài hạn.

Trong những năm gần đây, drone kiểm kê kho đang được nhiều doanh nghiệp logistics và bán lẻ quan tâm khi nhu cầu nâng cao khả năng hiển thị và độ chính xác tồn kho ngày càng lớn.

Trước đó, năm 2023, tập đoàn vận tải biển Maersk đã triển khai drone của Verity nhằm hỗ trợ khách hàng theo dõi tồn kho. Thương hiệu đồ thể thao On và hãng chuyển phát UPS cũng hợp tác với Verity để ứng dụng công nghệ theo dõi tồn kho theo thời gian thực trong hệ thống kho vận.

Bên cạnh dòng drone cho chuỗi lạnh, Corvus Robotics còn cung cấp giải pháp cho kho hàng thông thường, được một số thương hiệu như Asics, ArmorAll và GNC sử dụng.

