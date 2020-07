'Kontora': Khi con người đối diện nỗi đau

Đạo diễn Anshul Chauhan khắc họa con người đối mặt mất mát, tìm cách chữa vết thương tâm hồn trong phim đen trắng "Kontora" (Đối lập).

Phim lấy bối cảnh thôn quê Nhật Bản thời hiện đại, kể câu chuyện Sora - nữ sinh trung học - trên hành trình tìm di vật người ông để lại, học cách đối diện cảm xúc và hàn gắn mối quan hệ với cha.

Từ xe tải của người ông đã mất, Sora tìm thấy nhật ký, sổ phác họa thời chiến tranh - gợi ý một kho báu trong rừng. Cô bắt đầu tìm kiếm và kết bạn với một người điếc - kẻ lang thang, luôn đi giật lùi, bị người đời xem như kẻ khùng. Nhưng dường ông ta là người duy nhất có thể chạm đến tâm hồn của cô vì không có tính soi mói, phán xét.

Kontora Trailer phim "Kontora". Hồi tháng 3, phim chiếu tại Anh trong khuôn khổ Liên hoan phim Glasgow. Năm trước, tác phẩm thắng giải cao nhất tại Liên hoan Phim Black Nights ở Tallinn (Estonia) Video: PÖFF.

Theweereview cho rằng đạo diễn đề cập những nỗi đau sâu kín nhất của con người. Khi mất đi người quan trọng trong cuộc đời, mỗi thành viên có cách thương tiếc khác nhau. Khi mẹ mất, nhân vật chính sống trong "vỏ kén" của cô: không bạn bè, không quan tâm đến cuộc sống. Người cha Taichi Yamada ít nói, thô lỗ, không biết cách quan tâm con gái.

Đặt trọng tâm câu chuyện trong không khí căng thẳng của một gia đình nhiều mất mát, đạo diễn Chauhan đẩy các nhân vật của ông vào thế khó xử với chủ đích để họ tìm lại sự hòa hợp. Người lang thang - vốn bị cha của Sora đụng xe trúng - được cô đưa về nhà chăm sóc, lại là nhân tố kết hai cha con họ một cách kỳ diệu. Tuy không thể hiện tình cảm, cư xử ngượng ngùng trước mặt con, ông Taichi lo lắng khi con trốn vào rừng để tìm kho báu.

Tác giả đặt ra vấn đề: Để tiến về tương lai, chẳng phải đôi khi người ta cần bước lùi về quá khứ. Kontora nối kết hai thời đại, tái hiện ám ảnh chiến tranh và lo âu của cuộc sống hiện tại tù túng. Trên vcinemashow, Chauhan nói: "Đạo diễn khác thường đặt nhân vật học sinh trong phim tình cảm, kinh dị, còn tôi muốn thông qua người trẻ, tìm lại quá khứ". Nỗi đau chiến tranh của người ông được cô bé trẻ tuổi thấu hiểu qua những ghi chép. Nhờ vậy, Sora giải phóng được cảm xúc, nguôi ngoai trước sự ra đi của những người yêu thương.

Theo nippon, Chauhan lấy cảm hứng từ người ông đã mất của mình - người cũng có thói quen chôn đồ dưới đất, chỉ khi ông mất đi người nhà mới phát hiện ra. Nhật ký trong phim được viết lại từ các lá thư của lính Nhật trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Phim có phân đoạn thể hiện ảnh hưởng từ quê nhà của đạo diễn, như cảnh chạy trên đường của người đàn ông có thể bắt gặp trong điện ảnh Ấn Độ.

Nữ diễn viên Wan Marui (thứ 3 từ trái qua) - vai Sora. Diễn viên Hidemasa Mase (đứng giữa) - vai người lang thang. Đạo diễn Anshul Chauhan, thứ 2 từ phải sang. Ảnh: Kowatanda Films.

Phim được làm đen trắng, gây dấu ấn với màu sắc mộc mạc, gợi nhớ thời kỳ chiến trang. Đạo diễn dùng thủ pháp thể hiện hình vẽ trong nhật ký kể quá khứ vì không đủ kinh phí tái hiện cảnh chiến tranh.

Maxim Golomidov - đạo diễn hình ảnh - tạo thước phim hành trình dài, đi theo nhân vật. Phim quay trong 10 ngày, với một máy quay. Đạo diễn tận dụng sự đơn giản của bối cảnh làm nổi bật tâm lý nhân vật. Nữ chính Wan Marui (22 tuổi) lần đầu diễn xuất, được đạo diễn tán thưởng. Chauhan cho rằng cô hợp vai nhờ đôi mắt đầy cảm xúc, biểu đạt tốt nỗi buồn giấu kín của Sora. Âm thanh cùng tham gia kể chuyện, đẩy mạnh tiết tấu, dẫn dắt tâm trạng người xem. Năm ngoái, trong Liên hoan Phim Black Nights, phim nhận giải Âm nhạc xuất sắc.

Đạo diễn người Ấn Độ - Anshul Chauhan. Ảnh: cinemarche.

Đạo diễn Anshul Chauhan sinh năm 1986, người Ấn Độ, hiện làm việc tại Nhật Bản. Ông làm trong ngành hoạt hình trước khi bắt đầu với phim ảnh. Bộ phim đầu tay Bad Poetry Tokyo thắng giải Best Narrative Feature Film tại Liên hoan phim độc lập Brussels năm 2018. Trước đó, Chauhan thực hiện vài phim ngắn: Kawaguchi 4256 (năm 2017), What's left of Us, Soap (năm 2016).

Tại Liên hoan phim Nhật Japan Cuts ở Bắc Mỹ, diễn ra từ ngày 17 đến 30/7, tác phẩm đoạt giải Obayashi, dành cho nhà làm phim độc lập.

Quỳnh Quyên