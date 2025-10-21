Klopp: 'Tôi sẽ không mua Pogba, Ronaldo nếu dẫn dắt Man Utd'

Cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp tiết lộ từ chối kế nhiệm Alex Ferguson tại Man Utd năm 2013 vì dự án chuyển nhượng không phù hợp.

Ferguson giải nghệ ngay sau khi cùng Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013. Ông là HLV thành công nhất lịch sử Man Utd, từng giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League, trong 27 năm nắm quyền.

"Man Utd nói chuyện với tôi khi Ferguson giải nghệ. Thời điểm đó, tôi vẫn còn trẻ, có đội hình tuyệt vời tại Dortmund. Họ có lẽ nghĩ: Ông ấy đang làm gì ở đó thế?", Klopp nói trong chương trình Diary of a CEO hôm 19/10.

HLV Jurgen Klopp chỉ đạo trong trận Dortmund gặp Bayern Munich ở chung kết Champions League trên sân Wembley, London, Anh ngày 25/5/2013.

Klopp khẳng định nhanh chóng nhận ra Man Utd không phải là bến đỗ phù hợp sau vài cuộc thương thảo. "Có vài điều tôi không thích", ông kể. "Họ nói theo kiểu: 'Chúng tôi có thể mua bất kỳ ai, đưa anh này, anh kia về'. Còn tôi thì nghĩ: 'Đây không phải dự án của mình'. Không phải lúc đó tôi không quan tâm, mà vì triết lý ấy không hợp với tôi".

Klopp cho biết ông không hứng thú với việc xây dựng đội bóng bằng những bản hợp đồng bom tấn. Theo cựu HLV người Đức, nếu dẫn dắt Man Utd, ông sẽ không tuyển mộ Paul Pogba với mức phí kỷ lục 131 triệu USD năm 2016 hay tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo năm 2021.

"Tôi không muốn mang Pogba trở lại", Klopp cho biết. "Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, nhưng những thương vụ như thế hiếm khi mang lại kết quả tốt. Hay Ronaldo, một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới cùng Messi. Việc đưa một ngôi sao cũ quay lại chẳng giúp ích gì. Đó không phải cách tôi làm bóng đá".

Sau khi từ chối Man Utd, Klopp tiếp tục dẫn dắt Dortmund đến năm 2015 rồi gia nhập Liverpool và gặt hái nhiều thành công. Trong hơn 8 năm dẫn dắt Liverpool, ông đoạt 8 danh hiệu, gồm Ngoại hạng Anh, Cup FA, Siêu Cup Anh, Champions League, Siêu Cup châu Âu, FIFA Club World Cup và hai Cup Liên đoàn Anh.

HLV Jurgen Klopp mừng danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Man Utd sa sút không phanh từ khi Ferguson nghỉ hưu. Chủ sân Old Trafford đã bổ nhiệm 5 HLV chính thức là David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim cùng những HLV tạm quyền Ryan Giggs, Michael Carrick và Ralf Rangnick. Tuy nhiên, trừ Europa League năm 2018 với Mourinho, họ không đoạt được danh hiệu lớn nào. Lần gần nhất "Quỷ Đỏ" vô địch Ngoại hạng Anh là năm 2013, còn danh hiệu Champions League gần nhất là năm 2008 đều dưới thời Ferguson.

"Man Utd luôn tìm giải pháp tức thời", Klopp chia sẻ quan điểm về lý do khiến Man Utd liên tục khủng hoảng. "Khi có vấn đề, họ mua thêm cầu thủ, đổi HLV, thay vì nghĩ cho dài hạn. Bóng đá không vận hành như vậy. Mourinho từng về nhì và bị coi là thất bại, nhưng bây giờ vị trí đó đã là ước mơ rồi".

Cựu HLV 57 tuổi cho rằng sai lầm lớn nhất của Man Utd là đánh mất sự kiên nhẫn và định hướng. Ông nói: "Khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề ngắn hạn, các đội khác như Liverpool, Arsenal, Man City lại tiến lên. Giờ có 4, 5 CLB vượt xa bạn. Nhưng liệu vị trí thứ sáu có khiến họ hài lòng không? Câu trả lời là không, và đó chính là vấn đề của họ".

Sau khi chia tay Liverpool, Klopp nhận lời làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull theo hợp đồng dài hạn. Ông hỗ trợ về tầm nhìn chiến lược, tư vấn các giám đốc thể thao, hỗ trợ hoạt động tuyển trạch toàn cầu cũng như phát triển HLV toàn cầu của Red Bull. Klopp sẽ quản lý tất cả CLB thuộc hệ sinh thái bóng đá Red Bull, gồm RB Leipzig (Đức), New York Red Bulls (Mỹ), Red Bull Bragantino (Brazil) và Omiya Ardija mới được mua lại tại Nhật Bản, nhưng không tham gia trực tiếp vào các hoạt động hàng ngày của các đội bóng này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)