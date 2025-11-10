Kixx và GS25 khai trương trạm thay nhớt tiện lợi tại TP HCM

Trạm thay nhớt Kixx Station khai trương ngày 10/11 tại cửa hàng GS25 số 314 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM với nhiều hoạt động ưu đãi, tư vấn.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thay nhớt miễn phí dành cho khách hàng đã mua sản phẩm Kixx tại ba cửa hàng GS25 tại địa chỉ 314 Tân Kỳ Tân Quý, 105 Tân Kỳ Tân Quý, cùng 77 Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì). Khách chỉ cần mang hóa đơn cùng sản phẩm đến Kixx Station tại 314 Tân Kỳ Tân Quý để được hỗ trợ và tư vấn chăm sóc xe từ đội ngũ kỹ thuật viên của hãng.

Đại diện thương hiệu cho biết, hình thức dịch vụ mới này kết hợp giữa mua sắm tiện lợi và chăm sóc xe máy chính hãng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đô thị. Đây cũng là nỗ lực đổi mới thương hiệu trong bối cảnh trải nghiệm của người dùng ngày càng được đề cao.

Trạm thay nhớt hợp tác giữa Kixx và GS25 tại Việt Nam. Ảnh: Kixx

Mô hình này được xem là bước thử nghiệm cho giải pháp dịch vụ kỹ thuật tích hợp trong không gian bán lẻ, giúp người dùng vừa mua sắm, vừa bảo dưỡng xe ngay tại cửa hàng. Theo Kixx, nhiều người thường trì hoãn việc bảo dưỡng phương tiện vì sự bất tiện về thời gian và địa điểm. Do đó, với mô hình này, thương hiệu kỳ vọng giúp dịch vụ thay nhớt dễ tiếp cận hơn.

Lễ khai trương còn có các hoạt động biểu diễn, giới thiệu sản phẩm và quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như laptop HP, tai nghe Apple AirPods 4, loa Bluetooth JBL Horizon... Tại sự kiện, nhiều khách hàng bày tỏ ấn tượng với những trải nghiệm thuận tiện.

Hai sản phẩm dầu nhớt dành cho xe máy được bày bán tại quầy hàng GS25. Ảnh: Kixx

Sự ra đời của Kixx Station đồng thời đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược thương hiệu của Kixx tại Việt Nam sau hơn 20 năm có mặt trên thị trường. Năm nay, đơn vị thay đổi toàn diện hệ sinh thái thương hiệu, từ logo, màu sắc đến bao bì và tên gọi sản phẩm. Việc này không chỉ mang lại diện mạo hiện đại, đồng nhất, mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, phân loại và chọn lựa sản phẩm phù hợp hơn.

Song song đó, doanh nghiệp chủ động hợp tác với nghệ sĩ trẻ, đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc sinh viên, khởi xướng thử thách mạng xã hội để lan tỏa thông điệp sống tích cực. Những hoạt động này góp phần định vị một thương hiệu năng động, gần gũi và bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng mới.

Mô hình trạm Kixx Station kỳ vọng góp phần mở ra hướng đi mới cho ngành bán lẻ dầu nhớt. Ảnh: Kixx

Đại diện thương hiệu cho biết việc khai trương trạm thay nhớt Kixx Station là bước thử nghiệm mang tính chiến lược, nhằm đánh giá tiềm năng của mô hình bảo dưỡng tích hợp trong hệ thống bán lẻ. Kixx đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm mua dầu nhớt linh hoạt và tiện lợi hơn, không chỉ giới hạn ở gara hay tiệm sửa xe truyền thống, mà còn mở rộng đến các cửa hàng tiện lợi. Thương hiệu cũng sẽ phát triển thêm hệ thống Kixx Station tại nhiều khu vực trên cả nước.

Anh Vũ