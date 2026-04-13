Kiwi ruột đỏ New Zealand 350.000 đồng một kg vẫn hút khách

Kiwi ruột đỏ New Zealand - loại có thể ăn cả vỏ - lần đầu về Việt Nam với giá khoảng 350.000 đồng mỗi kg, cao hơn 20% so với kiwi vàng.

Nửa tháng nay, kiwi ruột đỏ nhập khẩu chính ngạch từ New Zealand xuất hiện trên thị trường, nhanh chóng thu hút người tiêu dùng nhờ màu sắc lạ mắt và hương vị khác biệt. Dù thuộc phân khúc giá cao, loại trái cây này vẫn bán chạy khi nhiều người tò mò mua về trải nghiệm.

Chị Hòa (phường An Hội Đông, TP HCM) cho biết bất ngờ khi thấy kiwi có ruột đỏ thay vì xanh hoặc vàng như thông thường. "Tôi mua hộp 2 kg, giá 700.000 đồng về dùng thử. Loại này vị ngọt, đậm đà hơn so với các giống khác", chị Hòa nói.

Kiwi ruột đỏ được bán tại cửa hàng trái cây nhập khẩu ở TP HCM. Ảnh: Thanh Lộc

Tương tự, chị Lan Anh (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho biết trước đây chỉ có thể mua kiwi đỏ qua các đầu mối xách tay từ New Zealand, giá lên tới 500.000 đồng mỗi kg. Nguồn hàng khi đó hạn chế và phải đặt trước. Hiện sản phẩm được nhập chính ngạch rộng rãi, giá giảm khoảng 30% so với hàng xách tay, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Kiwi ruột đỏ, thường được gọi là RubyRed, do nhà sản xuất kiwi lớn nhất thế giới Zespri phát triển qua chương trình lai tạo tự nhiên tại New Zealand. Theo báo cáo của hãng, loại quả này có vị ngọt đậm, màu đỏ tự nhiên nhờ chứa anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa thường có trong các loại quả mọng. Tuy nhiên, do mùa vụ ngắn, chỉ kéo dài khoảng 6-8 tuần và năng suất thấp hơn loại ruột vàng hoặc xanh, nguồn cung kiwi đỏ vẫn hạn chế.

Ông Võ Thanh Lộc, đồng sáng lập hệ thống Farmers’ Market, cho biết đây là năm đầu tiên kiwi ruột đỏ của Zespri được nhập khẩu chính thức vào Việt Nam. Lô hàng chính ngạch đầu tiên được đưa về từ đầu tháng 4. Theo ông Lộc, dù trái nhỏ, sản phẩm có hình thức bắt mắt nên nhanh chóng thu hút người tiêu dùng. Hiện đây là dòng kiwi bán chạy nhất trong hệ thống của doanh nghiệp này.

Mỗi kg kiwi đỏ khoảng 350.000 đồng, loại hộp 4-6 trái (0,5-0,6 kg) khoảng 189.000 đồng. Giá này thấp hơn đáng kể so với mức 500.000-600.000 đồng một kg của hàng xách tay trước đây.

Về phía đơn vị nhập khẩu, ông Lữ Minh Quang, Giám đốc nhập khẩu Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam, cho biết doanh nghiệp nhập lô kiwi đỏ đầu tiên khoảng 80 tấn, tương đương 4 container, phân phối tại Hà Nội và TP HCM. Hiện một nửa sản lượng đã cập cảng, phần còn lại đang trên đường vận chuyển.

Theo ông Quang, đây là mùa đầu tiên họ nhập kiwi ruột đỏ New Zealand nên sản lượng còn hạn chế, chủ yếu để thăm dò thị trường. Dòng kiwi này được định vị ở phân khúc cao cấp, giá hiện cao hơn loại ruột vàng khoảng 20-30%. Việc chuyển sang nhập khẩu chính ngạch bằng đường biển, sử dụng container lạnh, giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, qua đó kéo giá bán xuống mức dễ tiếp cận hơn.

Thi Hà