KiotViet hợp tác Napas triển khai giải pháp thanh toán mã QR

KiotViet cùng Napas triển khai VietQRPay, tích hợp mã QR vào phần mềm bán hàng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản lý dòng tiền, tuân thủ thuế, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Theo đại diện doanh nghiệp, thông qua mạng lưới hàng trăm nghìn nhà bán hàng đang sử dụng KiotViet, giải pháp này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đồng thời hỗ trợ quản lý tài chính và tuân thủ nghĩa vụ thuế. VietQRPay do Napas phát triển, cho phép người tiêu dùng thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng cách quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử thuộc hệ sinh thái thanh toán của đơn vị. Giao dịch được thực hiện nhanh, hạn chế sai sót và phù hợp với nhu cầu thanh toán ngày càng số hóa.

Khách hàng quét mã thanh toán trên KiotViet. Ảnh: Napas

Điểm khác biệt của VietQRPay là mô hình thanh toán giữa người mua hàng với hộ kinh doanh, doanh nghiệp (P2M - Peer to Merchant), được tích hợp trực tiếp vào phần mềm quản lý bán hàng như KiotViet. Trong khi đó, nhiều giao dịch hiện nay vẫn sử dụng hình thức chuyển khoản cá nhân (P2P - Peer to Peer) cho hoạt động thương mại. Việc triển khai VietQRPay vì vậy góp phần định hướng các giao dịch kinh doanh chuyển sang tài khoản doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã đăng ký, qua đó tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Đối với đơn vị bán hàng, giải pháp này giúp tách biệt giao dịch kinh doanh với chuyển khoản cá nhân, từ đó hỗ trợ kiểm soát dòng tiền rõ ràng hơn. Khi tích hợp VietQRPay, hệ thống gửi thông báo thanh toán theo thời gian thực và tự động cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý. Người bán có thể theo dõi doanh thu nhanh chóng, đồng thời dễ dàng tra soát lịch sử khi phát sinh hoàn tiền, hủy đơn hoặc khiếu nại, góp phần bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên.

Ngoài ra, VietQRPay còn hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc tuân thủ quy định thuế khi chuyển sang hình thức kê khai. Mỗi giao dịch thanh toán đều hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng bao gồm: người mua, số tiền, thời gian, nội dung. Nhờ vậy, hộ kinh doanh dễ dàng khi sao kê, chứng minh doanh thu, phục vụ kê khai thuế và lập sổ sách kế toán.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang VietQRPay được tích hợp đồng thời phương thức thanh toán xuyên biên giới VietQRGlobal, cho phép du khách quốc tế sử dụng ứng dụng ngân hàng tại quốc gia của họ để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam. KiotViet sẽ hỗ trợ đưa giải pháp mới đến gần hơn với cộng đồng kinh doanh, thông qua hướng dẫn trực tiếp trên giao diện phần mềm cùng đội ngũ tư vấn tại các tỉnh thành. Doanh nghiệp dự kiến phối hợp các ngân hàng tổ chức hội thảo, chương trình đào tạo nhằm phổ biến phương thức thanh toán này.

Trước đó, KiotViet và Napas đã hợp tác triển khai giải pháp VietQR, giúp nhiều cửa hàng bán lẻ rút ngắn quy trình thanh toán. Theo ông Đỗ Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc KiotViet, số lượng giao dịch qua VietQR trên nền tảng tăng từ 70,5 triệu lượt năm 2023 lên hơn 243,7 triệu lượt vào năm 2025, tương đương mức tăng gần 3,5 lần.

Sự hợp tác trong triển khai VietQRPay được xem là bước tiến tiếp theo trong quá trình mở rộng thanh toán số. Giải pháp hỗ trợ người bán tối ưu vận hành, tuân thủ quy định còn mang lại trải nghiệm giao dịch thuận tiện và an toàn hơn cho người mua.

(Nguồn: KiotViet)