Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng tốc trong quý I, nhờ xuất khẩu sôi động bù đắp được nhu cầu nội địa trong nước.

Ngày 16/4, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố GDP quý I của nước này tăng 5%. Tốc độ này cao hơn so với 4,5% quý trước đó và cũng vượt dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters (4,8%).

Đầu tư vào tài sản cố định ở thành thị, như bất động sản và cơ sở hạ tầng, tăng 1,7% trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, riêng đầu tư vào bất động sản giảm 11,2%.

Trong tháng 3, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 1,7% so với năm trước đó. Tốc độ này chậm lại so với tháng 2 và thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế học là tăng 2,3%.

Sản lượng công nghiệp tháng trước tăng 5,7%, mạnh hơn dự báo. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5,4% - nhích nhẹ so với tháng 2.

Người dân mua đồ tại một khu chợ ở Thượng Hải tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh năm nay hạ mục tiêu tăng trưởng về 4,5-5%. Đây là mục tiêu thấp nhất kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, phản ánh nhu cầu trong nước chậm lại và căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ. "Môi trường bên ngoài đang ngày càng phức tạp và biến động", Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nhận định, cảnh báo sự mất cân bằng giữa "nguồn cung mạnh và nhu cầu yếu".

Là nền kinh tế nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đồng thời phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, kinh tế Trung Quốc không tránh khỏi tác động từ xung đột tại Trung Đông. Chiến sự khiến hoạt động thương mại của nước này chậm lại, kéo chi phí tại các nhà máy lên cao và khiến triển vọng năm nay khó đoán hơn.

Trong quý đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo hãng nghiên cứu EIU, đây là tốc độ cao nhất kể từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu của riêng tháng 3 chỉ là 2,5%, giảm mạnh so với mức tăng hơn 20% trong 2 tháng đầu năm. Chiến sự khiến chi phí năng lượng và logistics tăng vọt, gây sức ép lên nhu cầu quốc tế.

Dù vậy, các nhà kinh tế học nhận định Trung Quốc đến nay vẫn hấp thụ tốt cú sốc kinh tế từ chiến sự. Nước này có bộ đệm lớn từ lượng dầu dự trữ khổng lồ, chiến lược đa dạng hóa ngành năng lượng và các chính sách kiểm soát giá cả chặt chẽ.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)