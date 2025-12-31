Kinh nghiệm trúng tuyển Google giữa bối cảnh cạnh tranh từ 10x Việt

Nguyễn Công Trung Hiếu, sinh năm 2001, trở thành kỹ sư phần mềm tại Google Cloud nhờ kinh nghiệm làm dự án có tính ứng dụng, kỹ năng mềm, mạng lưới quan hệ tốt…

"Ngành Khoa học máy tính rất khắc nghiệt, nó đang bị bão hòa. Nếu muốn xin việc tại Mỹ, ứng viên phải tìm cách để nổi bật", Hiếu nói.

Anh bắt đầu hành trình du học Mỹ tại trường THPT nội trú, sau đó, chinh phục ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Case Western Reserve. Để có được vị trí tại Google, Hiếu đã nộp gần 500 hồ sơ ứng tuyển và đúc rút ra bốn yếu tố then chốt quyết định thành công ứng tuyển vào ông lớn công nghệ này:

Đầu tiên, Hiếu đề cao dự án phải có ứng dụng và hiệu quả được đo lường cụ thể. Theo anh, nhà tuyển dụng quan tâm tới dự án ứng viên đã làm, thay vì không quan tâm quá nhiều tới GPA (điểm học tập).

"Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, mình cùng nhóm bạn đã lập trình phần mềm cung cấp thông tin tài chính, mang lại thu nhập thực tế và có lượng người dùng ổn định", du học sinh Việt cho biết.

Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn vẫn là nền tảng vững chắc. Hiếu liên tục luyện tập kỹ năng chuyên môn và giải quyết vấn đề. Đối với ngành công nghệ, quá trình này là rèn luyện thuật toán, yêu cầu cơ bản các tập đoàn lớn dùng để đánh giá năng lực ứng viên.

Trung Hiếu tại nơi làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, Hiếu nhấn mạnh kỹ năng mềm là yếu tố "sống còn". Vòng phỏng vấn tình huống là nơi kiểm tra năng lực toàn diện. "Công việc nào cũng làm theo nhóm và cần tập thể để thành công", Hiếu chia sẻ về tầm quan trọng của việc thể hiện khả năng làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn.

Với yếu tố cuối cùng, Hiếu khuyến khích các bạn trẻ cùng mục tiêu kết bạn nhiều bởi những mối quan hệ này sẽ giúp ích bản thân trong tương lai. Cơ hội thực tập tại Verily (công ty con của Google), nền móng cho công việc hiện tại, là nhờ được người quen giới thiệu, giúp anh vượt qua vòng loại hồ sơ.

Hiện, Hiếu làm Kỹ sư phần mềm về hạ tầng dữ liệu cho Google Cloud. Anh mô tả văn hóa làm việc ở đây là "tuyệt vời nhất thế giới", với sự tự do, tôn trọng thời gian và môi trường hỗ trợ.

"Đừng chỉ tập trung vào mỗi việc học. Hãy trải nghiệm nhiều môn học và hoạt động ngoại khóa và kết nối với bạn bè các quốc gia khác. Đó như lối tắt để học hỏi kinh nghiệm và kiến thức không có trong sách vở", 10x Việt nói thêm. Ngoài ra, anh khuyến khích các bạn trẻ học cách

ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào công việc hằng ngày bởi đây là kỹ năng quan trọng trong thời đại hiện nay.

Hiếu cùng mẹ thăm công ty. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình, Trung Hiếu thấy rằng sự định hướng từ sớm và hỗ trợ bài bản từ giai đoạn THPT đã giúp anh xây dựng lộ trình rõ ràng.

Mặc dù xuất phát vì sự tò mò muốn khám phá nước Mỹ, hành trình du học từ bậc THPT đã mang lại nhiều lợi thế cho Hiếu. "Việc có sẵn bảng điểm được hệ thống Mỹ công nhận là một lợi thế cực lớn khi nộp hồ sơ đại học", anh chia sẻ. Hiếu du học tại xứ cờ hoa từ lớp 9 tại trường Foxcroft Acadanhy Academy (Maine).

Chàng trai Việt luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Đồng thời, với sự hỗ trợ của thầy cô tại AMVNX, tổ chức giáo dục tư vấn du học có trụ sở tại Mỹ, anh đã chuyển đến Fountain Valley School (Colorado) với môi trường học tập thách thức hơn.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh ứng tuyển và nhận được thư từ nhiều trường đại học danh tiếng. Hiếu quyết định theo đuổi ngành Khoa học máy tính tại Đại học Case Western Reserve. "Mặc dù

đây là trường đại học quốc gia (NU) nhưng không khí học thuật lại rất khai phóng (Liberal Arts). Trường không chỉ đào tạo kỹ thuật, mà còn vun đắp tư duy phản biện qua các môn nền tảng xã hội", anh kể lại.

Nhật Lệ