Kinh nghiệm đạt từ 8.0 IELTS của hai du học sinh Anh

Du học sinh Phan Như Quỳnh (Quảng Nam) và Lê Ngọc Tú (Bắc Ninh) không tự tạo áp lực quá lớn, xem phim thường xuyên… để đạt 8.0 IELTS trở lên.

Hai du học sinh Anh đều cùng quan điểm học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng đều cần tiếp thu như ngôn ngữ sử dụng hằng ngày. Việc giỏi ngôn ngữ sẽ mang lại cho mọi người kiến thức, cơ hội giao lưu bạn bè quốc tế và việc làm triển vọng.

Phan Như Quỳnh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bristol (Anh) với mức học bổng 40%. Nữ sinh chia sẻ, thời gian đầu học tiếng Anh để "săn" học bổng, cô học từ vựng máy móc bằng cách cố gắng thuộc lòng. Tuy nhiên, đó là một sai lầm rất lớn. Sau này, Như Quỳnh áp dụng phương pháp "tắm ngôn ngữ" để đạt tổng điểm IELTS 8.0.

Cô lắng nghe video, ghi chép từ sách, đọc hiểu bằng tiếng Anh hằng ngày, mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, tất cả kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của nữ sinh đều gia tăng rõ rệt, đồng thời, tiếp thu giọng điệu Anh - Anh yêu thích.

Phan Như Quỳnh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bristol (Anh). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình tự học ngôn ngữ tại Anh, Phan Như Quỳnh đã đúc kết thêm những kỹ năng để khiến cho việc học ngoại ngữ có trình tự, khoa học hơn. Cô từng học bộ môn "Neuroscience for languages" và hiểu được một số cơ chế cơ bản như tại sao dễ chán nản, nhanh quên từ vựng; giải pháp nào để chống trì hoãn hay gia tăng trí nhớ về ngôn ngữ.

Từ đó, nữ du học sinh biết cách hạn chế tạo áp lực cho bản thân để học ngoại ngữ với tinh thần thoải mái hơn. Cô cho biết, nếu người học gia tăng quá nhiều áp lực, ví dụ như người có xuất phát điểm 5.5 nhưng đặt mục tiêu đạt 6.5 trong vòng một tháng là điều khá khó khăn, thậm chí, gây ra phản ứng ngược.

"Học tập là quá trình cả đời và hiểu về phương pháp học đúng sẽ khiến chúng ta đi suốt hành trình thay vì bỏ dở", cô nói thêm.

Phan Như Quỳnh duy trì tinh thần tốt bằng cách tập luyện phản xạ môn Speaking. Trước khi vào thi, cô thư giãn khoảng 20 phút bằng cách chỉ nghe nhạc không lời. Ngoài ra, đối với phần Writing, Như Quỳnh dành nhiều thời gian để đọc nhiều báo học thuật, học cách hành văn của các nhà báo chuyên nghiệp.

"Hãy luôn nhớ, đọc và ghi chép càng nhiều sẽ tạo ra sự ảnh hưởng càng lớn cho phong cách viết bài của bạn", Quỳnh khẳng định.

Tương tự, nam sinh Brockenhust Sixth Form College đạt trung bình IELTS 8.5, hai lần tuyệt đối 9.0 kỹ năng Speaking - Lê Ngọc Tú cũng áp dụng phương pháp tự đặt mình vào môi trường sử dụng tiếng Anh. Không có năng khiếu ngôn ngữ, xuất phát điểm khá thấp, anh nâng cao trình độ bằng cách xem phim tiếng Anh và chăm chỉ lướt nền tảng chia sẻ ảnh chế - 9gag để làm quen với từ vựng, cách đặt câu, phát âm trong tiếng Anh. Thậm chí, 10 năm trước, khi chơi game nước ngoài, Tú học ngoại ngữ bằng cách cố gắng đọc hiểu tất cả thuật ngữ để bắt chước nói theo.

"Mình luôn nhớ câu "use it or lose it", nghĩa là kiến thức sẽ dần mai một nếu chúng ta không sử dụng thường xuyên", nam du học sinh nói thêm.

Lê Ngọc Tú - sinh viên Brockenhust Sixth Form College. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời điểm thi IELTS, Ngọc Tú cho biết bản thân vẫn duy trì phương pháp học tự nhiên thay vì ôn luyện quá sức. Với phần Speaking, anh cố gắng bắt chước người bản xứ và luôn mang theo một quyển sổ ghi chép từ vựng.

"Dần dần mình đã xây dựng được một kho từ vựng tự nhiên khổng lồ", nam sinh nhấn mạnh.

Thiên Minh