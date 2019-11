Theo Giám đốc Savills Hotel châu Á - Thái Bình Dương, một trong những yếu tố quyết định thành công của sản phẩm BĐS du lịch là uy tín nhà quản lý.

Cũng theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotel châu Á - Thái Bình Dương, uy tín nhà quản lý là một lợi điểm mà nhà đầu tư cần cân nhắc khi chuyển vốn, nhằm đảm bảo lợi nhuận lâu dài. Không hẳn là chọn thương hiệu cao cấp hay nổi tiếng nhất, mà là thương hiệu phù hợp nhất cho dự án với các điều khoản thương mại được thương thảo và cơ cấu hợp lý.

Ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay nhấn mạnh vai trò của quản lý và vận hành trong thành công bền vững mà dự án BĐS du lịch đạt được: "Tiêu chí then chốt để dự án du lịch thành công là đầu tư bền vững và khai thác lâu dài. Để làm được điều này, chủ đầu tư phải am hiểu du lịch để quản lý khai thác vận hành, am hiểu về xu hướng đầu tư bất động sản du lịch của thế giới, nắm bắt được nhu cầu của du khách trong và ngoài nước".

Thực tế, những thương hiệu quản lý và vận hành am hiểu xu hướng du lịch, tâm lý du khách mang lại thành công ấn tượng cho dự án, từ đó giúp chủ đầu tư thực hiện những cam kết đưa ra. Crystal Bay Hospitality với Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa là một minh chứng.

Thừa hưởng kinh nghiệm lữ hành hơn 20 năm của tập đoàn mẹ, Crystal Bay Hospitality hiểu và biến những mong muốn của du khách từ nhiều quốc gia thành hiện thực thông qua hàng loạt dịch vụ - sản phẩm linh hoạt. Với dòng khách Nga ưu thích nghỉ dưỡng – giải trí tại chỗ, những dịch vụ thiết kế riêng cho từng độ tuổi được cung cấp ngay tại khu lưu trú. Với du khách châu Á là hành trình mua sắm, tham quan thành phố... Dịch vụ trọn gói All-inclusive của Crystal Bay Hospitality giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà không phát sinh thêm chi phí.

Vợ chồng chị Alena (Nga) và con gái 4 tuổi vừa bắt đầu kỳ nghỉ tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. Anh chị có nhiều hoạt động trải dài trong ngày bao gồm tập thể dục dưới nước, Yoga, nhảy Zumba được tổ chức tại hồ bơi, bãi biển. Đi đến đâu trong khu nghỉ dưỡng cũng thấy tiếng cười và âm nhạc khuấy động, chị Alena chia sẻ.

Trong khi đó, những đứa trẻ con chị Alena có khu vui chơi trong nhà và ngoài trời. Các em được vẽ tranh, tô màu, xem hoạt hình, nhảy cùng hoạt náo viên. Mặt khác, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp còn chăm sóc và giữ trẻ trong khi cha mẹ thư giãn.

Trải nghiệm của du khách.

Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa (Riviera) bao quanh bởi mảng xanh của những khu vườn nhiệt đới và bờ biển trải dài, cách thành phố Nha Trang 30 phút và sân bay quốc tế Cam Ranh 20 phút lái xe. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng ưa thích của du khách Nga tới Việt Nam với công suất buồng phòng luôn ở mức từ 90% trở lên, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cũng theo vị đại diện, khu lưu trú cao cấp này đứng ngoài mùa thấp điểm du lịch, đặc biệt, điểm đến đạt chỉ số 30% khách Nga quay trở lại sử dụng dịch vụ.

The Sailing Bay Mũi Né, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng khác đang được Crystal Bay Hospitality quản lý, cũng đạt công suốt buồng phòng trên 80%.

Crystal Bay Hospitality gặt hái thành quả ấn tượng trên nhờ tập đoàn mẹ Crystal Bay có hệ sinh thái vững chắc trong lĩnh vực du lịch với hai hướng bổ trợ cho nhau gồm: cung cấp dịch vụ du lịch và đầu tư phát triển du lịch.

Năm 2018, Crystal Bay công bố đã đưa 360.000 lượt khách Nga vào Việt Nam, chiếm 60% thị trường khách Nga. Lượng khách này đã sử dụng 4,3 triệu phòng/đêm ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp Nha Trang, Ninh Thuận, Binh Thuận, Phú Quốc. Đến tháng 11/2019, Crystal Bay thông qua hoạt động của các công ty thành viên đã đón gần 400.000 lượt khách quốc tế, với hai thị trường khách trọng điểm là Nga và Hàn Quốc.

Đây là nền tảng hỗ trợ lớn từ tập đoàn mẹ cho Crystal Bay Hospitality. Với lợi thế chủ động nguồn cầu dòng khách, những dự án mà đơn vị quản lý này vận hành đều đạt công suất phòng cao.

Sắp tới, Crystal Bay Hospitality sẽ tiếp quản thêm nhiều dự án khác, trong đó cuối năm nay là khu nghỉ dưỡng SunBay Park Cam Ranh quy mô hơn 500 phòng, biệt thự. Ngoài ra, Crystal Bay Hospitality cũng là đơn vị vận hành chính của tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Sailing Bay Ninh Chữ tại TP Phan rang- Tháp Chàm Ninh Thuận...

Phối cảnh dự án Sailling Bay Ninh Chữ.

Đón dòng khách quốc tế lớn sẵn có, linh hoạt sản phẩm, lắng nghe và đáp ứng tối đa nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm đến từng du khách cũng là phương thức thành công của Crystal Bay Hospitality tại các dự án tiếp theo, ông Melmet Kin, Giám đốc điều hành Crystal Bay Hospitality khẳng định.

