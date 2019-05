Tăng chi phí để khắc phục sự cố với YouTube là lý do được ban lãnh đạo Yeah1 giải trình việc sụt giảm lợi nhuận trong quý I.

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Yeah1, mã CK: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất ba tháng đầu năm với lãi trước thuế hợp nhất giảm 80% cùng kỳ, chỉ còn hơn 10 tỷ đồng so với mức 50,7 tỷ đồng quý I/2018.

Diễn biến cổ phiếu YEG từ khi niêm yết đến nay. Ảnh: VNDirect

Theo giải trình của ban lãnh đạo Yeah1, nguyên nhân chính của sự sụt giảm đến từ việc tăng nhiều chi phí, trong đó có chi phí tổ chức sự kiện để quảng bá hình ảnh, chi phí truyền thông liên quan đến sự cố mạng đa kênh trên YouTube và một số chi phí khác như thuê văn phòng mới, chí phí di dời văn phòng... Ngoài ra, Yeah1 cũng cho biết đang chi đầu tư hợp tác, phát triển các kênh tự quản lý cho mục tiêu dài hạn.

Trên báo cáo tài chính, doanh thu trong ba tháng đầu năm đạt hơn 388 tỷ đồng, tăng 17,5% cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp giảm hơn 50%, chỉ còn chưa tới 50 tỷ so với mức 106 tỷ đồng năm trước. Nguyên nhân chính là giá vốn hàng bán của Yeah1 đột biến gấp ba lần mức tăng của doanh thu.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thực tế, cũng không đủ đề bù đắp chi phí phát sinh trong kỳ. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp đã tương đương lợi nhuận gộp của Yeah1 trong ba tháng đầu năm. Toàn bộ lợi nhuận được bù đắp từ phần doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi mất quyền kiểm soát công ty con.

Kết quả này cũng tương đồng với báo cáo riêng lẻ của Yeah1 khi toàn bộ lợi nhuận phụ thuộc vào cổ tức từ các công ty con, trong khi doanh thu của công ty mẹ chỉ bằng 20% cùng kỳ, lợi nhuận gộp bằng một phần ba.

Yeah1 khởi đầu tháng 3 không thuận lợi với thông tin về mạng lưới đa kênh SpringMe - nơi Yeah1 sở hữu gần 17% cổ phần gặp sự cố về vận hành YouTube. Cụ thể, công ty nhận thông báo từ mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới về việc sẽ chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung vào cuối tháng 3.

YouTube cho rằng Spring Me Pte. Ltd - một công ty có trụ sở tại Thái Lan do Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần có hoạt động chưa phù hợp với quy trình YouTube AdSense, từ đó chấm dứt thỏa thuận với công ty này và những đơn vị liên quan. Đầu tháng 4, đại diện Yeah1 xác nhận đàm phán thoả thuận lưu trữ nội dung với Youtube đã kết thúc và không đạt kết quả như mong đợi.

Trong báo cáo phân tích được công bố cùng thời điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) điều chỉnh giảm doanh thu thuần năm nay của Yeah1 còn 1.807 tỷ đồng, thấp hơn 64% so với dự báo trước đây là 2.830 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm 83,3%, chỉ còn hơn 26 tỷ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu YEG hiện giao dịch ở mức 112.000 đồng, thấp hơn 55% so với trước khủng hoảng và thấp hơn gần 70% so với mức đỉnh xác lập khi mới niêm yết.

Minh Sơn