Lãnh đạo trang thương mại điện tử FSell gợi ý một số ý tưởng kinh doanh các mặt hàng bán chạy dịp Tết, giúp các bạn sinh viên có thêm thu nhập.

Bao lì xì

Các loại bao lì xì đẹp mắt, độc, lạ, thể hiện cá tính của người tặng và người nhận là một gợi ý kinh doanh phù hợp với các bạn trẻ không có nhiều vốn.

Bao lì xì tự thiết kế, sáng tạo là mặt hàng hút khách trong năm nay. Những mẫu in hình chó được nhiều người lựa chọn dịp Tết Mậu Tuất, nhất là những giống chó lạ, giới trẻ yêu thích như chó pull, chó lông xù... Không câu nệ lời chúc truyền thống, nhiều bạn trẻ chọn mua những mẫu lì xì in câu nói vui, mang ý nghĩa tích cực như "năm con chó, không lo nghèo khó", "được lì xì, hứa sẽ ngoan", "năm mới thảnh thơi, thoải mái dạo chơi"... Nhiều mẫu bao lì xì chọn màu vàng, màu nâu hoài cổ.

Kinh doanh bao lì xì đầu tư vốn ít, thu lợi nhuận cao. Tùy khả năng tài chính, sinh viên có thể nhập nhiều hàng một lúc hoặc chia nhiều đợt để xoay vốn hiệu quả.

Bao lì xì là mặt hàng kinh doanh khả quan đối với sinh viên dịp Tết.

Tiền lì xì

Dịp này, nhiều người săn lùng tiền độc, lạ. Ghi nhận trên FSell, những tờ tiền phổ biến là tờ hai USD in hình chó, các loại ngoại tệ in hình chó khác như tờ tiền 50 Numisma năm 2018 của Kamberra, thuộc Australia, tờ 10 và 100 Pataca của Macau... Giá những tờ tiền lưu niệm này dao động từ 25.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy mẫu mã.

Ngoài những loại tiền liên quan đến chó, người tiêu dùng còn tìm mua những loại tiền được cho là mang ý nghĩa may mắn như đồng 5 Rufiyaa của Maldives với hình ảnh mặt sau in hình thuyền buồm, hàm ý "thuận buồm xuôi gió", hay đồng 5 Colones của Costa Rica, in hình giao thương, ý chỉ "mua may bán đắt".

Tiền lì xì được cho là có tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang, quyền uy và phú quý, mang lại may mắn cho người tặng và người được tặng.

Đồ trang trí ngày Tết

Đây là mặt hàng không thể thiếu dịp Tết đến xuân về. Hầu hết gia đình tìm mua các món đồ trang hoàng nhà cửa như liễn, câu đối đỏ, thỏi vàng, đồng xu vàng, pháo giả, mai, đào, quất giả trang trí... Tính đa dạng của mặt hàng này giúp sinh viên dễ bán và người mua cũng dễ tiếp cận, lựa chọn.

Hoa quả

Tết là thời gian nhà nhà mua sắm các loại hoa quả trang trí bàn thờ, để ăn và mời khách. Theo quan niệm của mỗi vùng miền, người mua chọn những loại quả khác nhau trong mâm ngũ quả.

Sinh viên có thể lựa chọn những loại quả truyền thống dịp Tết nhưng có nét độc đáo như dưa hấu lộc, dưa hấu khắc chữ, dưa hình thỏi vàng, bưởi hồ lô, dừa in chữ tài, lộc...

Giá các loại quả có hình dạng độc đáo, trọng lượng lớn, màu sắc bắt mắt có thể lên đến hàng triệu đồng.

Mặt hàng này thuộc phân khúc đắt đỏ, dành cho những bạn sinh viên có vốn lớn. Những loại hoa quả độc, lạ như dưa hấu hình thỏi vàng, bưởi hồ lô... thường có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Thực phẩm handmade

Một trong những loại thực phẩm dễ tiêu thụ nhất trong dịp Tết là bánh, kẹo, mứt, giò chả, bánh chưng, bánh tét chữ an, khang, thịnh, vượng… và thức uống như rượu, trà, nước giải khát… Nhiều người chọn mua thực phẩm handmade do tin tưởng vào chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm handmade là mặt hàng bán chạy đối với những ai khéo tay.

Quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm

Trong những ngày Tết, không chỉ có nhu cầu về mặt hàng hoa quả, thực phẩm hay vật dụng trang trí, người tiêu dùng còn tìm kiếm những sản phẩm làm mới bản thân như quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm...

Ghi nhận trên FSell, các mặt hàng này có lượt xem và mua cao đột biến dịp Tết, nhất là với những mẫu đẹp, kiểu dáng mới.

Khánh Anh