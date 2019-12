Tổng cầu trong nước trở thành điểm tựa cho những nhà sản xuất Trung Quốc khi áp lực từ chiến tranh thương mại với Mỹ gia tăng.

Xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, nối dài chuỗi giảm lên tháng thứ tư liên tiếp, hệ quả từ áp lực dai dẳng của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuy nhiên tăng trưởng nhập khẩu cao hơn dự báo được đánh giá là dấu hiệu cho thấy các gói kích thích của Bắc Kinh đang có tác dụng.

Xuất khẩu tháng 11 của nước này giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giảm 0,9% của tháng 10 và thấp hơn nhiều so với con số dự báo tăng 1% mà giới phân tích đưa ra. Nhưng ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 11 của Trung Quốc lại tăng 0,3% so với cùng kỳ, kết thúc chuỗi 7 tháng giảm liên tiếp và đi ngược với dự báo giảm 1,8%.

Số liệu nhập khẩu tốt hơn dự báo cho thấy nhu cầu trong nước của Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện, nhưng các nhà phân tích lo ngại quá trình phục hồi này có thể khó duy trì vì rủi ro thương mại vẫn tiếp diễn.

Đậu tương nhập khẩu tại một cảng biển ở Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Tranh chấp thương mại kéo dài 17 tháng qua đã làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và là một phần nguyên nhân khiến Trung Quốc tăng trưởng kinh tế thấp nhất 30 năm. Điều này làm dấy lên những đồn đoán rằng các nhà hoạch định chính sách có thể phải cung cấp nhiều gói hỗ trợ hơn để thúc đẩy nền kinh tế.

Trung Quốc và Mỹ đang trong quá trình đàm phán để hoàn tất thỏa thuận giai đoạn một nhằm gỡ bỏ 15% thuế với 165 tỷ USD hàng Trung Quốc. Dự kiến, thỏa thuận này có hiệu lực từ 15/12.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn diễn ra tốt. Trong khi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cao Phong nói rằng, hai bên vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Tuy nhiên cả Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ những lập trường cứng rắn trên phương diện điều khoản đàm phán.

Mới đây, Washington cho biết vẫn chưa đồng ý về quy mô thỏa thuận mua hàng nông sản Mỹ của Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Trump yêu cầu Bắc Kinh mua 40 đến 50 tỷ USD nông sản Mỹ một năm. Yêu cầu này cao hơn nhiều con số 8,6 tỷ USD mà Trung Quốc mua nông sản Mỹ năm ngoái.

Minh Sơn (theo CNBC, WSJ)