9 tháng xuất khẩu tôm sang thị trường EU giảm 23%, mạnh nhất trong top 5 thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt 2,4 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do giá tôm nguyên liệu giảm, trong khi lượng tồn kho tôm tại các thị trường cao, nguồn cung tôm từ các nước khác cũng tăng khiến giá tôm nhập tại các thị trường hạ thấp hơn so với năm ngoái, do vậy xuất khẩu tôm tiếp tục xu hướng sụt giảm từ năm 2018.

EU là thị trường giảm mạnh nhất. Tháng 9, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt hơn 61 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ 2018. Trong 3 thị trường nhập khẩu chính tôm Việt Nam trong khối EU, Anh và Hà Lan giảm 2 con số, lần lượt 37% và 32%, còn xuất sang Đức giảm 9%. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang EU đạt 513,4 triệu USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình nhập tôm của các thị trường này đều giảm 1 USD một kg so với năm 2018.

EU chiếm khoảng 31% tổng nhập tôm thế giới và chiếm 21% xuất khảu tôm của Việt Nam. Nếu tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU, áp dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ, tôm Việt Nam sang EU sẽ có cơ hội gia tăng từ năm 2020.

Tại thị trường Mỹ, tôm xuất sang thị trường này đạt 476,9 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn thị trường Nhật giảm 1,9% chỉ đạt 444,7 triệu USD trong 9 tháng. Riêng thị trường Trung Quốc, xuất khẩu tôm có dấu hiệu khả quan tăng 7,2%, đạt 382,3 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng dương liên tiếp từ tháng 7 đến tháng 9.

Hồng Châu