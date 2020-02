Do Tết vào tháng 1, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 2,75 tỷ USD, giảm hơn 35% so với tháng 12/2019.

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tháng 1, tổng trị giá xuất nhập khẩu với Trung Quốc sơ bộ đạt gần 8,3 tỷ USD. Con số này giảm gần 26% so với tháng 12/2019 và 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu đạt 2,75 tỷ USD, giảm 35,3% và nhập khẩu 5,5 tỷ USD, giảm 20,1% so với tháng trước. Đơn vị này cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là tháng 1 trùng dịp nghỉ Tết Canh Tý, chỉ có 16 ngày làm việc.

Trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 130,5 triệu USD mỗi ngày, giảm hơn 20% so với tháng trước, nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019. Còn giá trị nhập hàng Trung Quốc đạt 261,47 triệu USD mỗi ngày, giảm nhẹ so với tháng trước và cùng kỳ năm 2019.

Trái ngược với xu hướng thặng dư cùng kỳ năm ngoái, đầu năm nay, Việt Nam thâm hụt khoảng 232 triệu USD. Trong tháng 1, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng chung đà giảm khi chỉ đạt hơn 36,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 18,2 tỷ USD, nhập khẩu 18,42 tỷ USD, đều giảm gần 20% so với tháng 12/2019.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vẫn là dầu thô và quặng các loại. Còn nhập khẩu chủ yếu là xăng đầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử, ôtô nguyên chiếc...

Anh Tú