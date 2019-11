Thủy hải sản, hàng dệt may của Việt Nam là những mặt hàng được người Nga ưa chuộng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 2,3 tỷ USD (tăng 12,5%). Ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Nga đạt 1,47 tỷ USD (giảm 18,3%).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Nga bao gồm: điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày dép, thủy sản. Trong đó nhóm điện thoại các loại và linh kiện đạt 912,5 triệu USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ 2018. Còn máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày dép, thủy sản tăng 20 - 50%

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Nga đa phần giảm, trong đó, than đá, sắt thép, lúa mỳ, ôtô giảm mạnh nhất quanh mức 70 - 170%.

Chiếm khoảng 0,75% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Nga, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong số các quốc gia ASEAN và đứng thứ 6 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hồng Châu