Trung Quốc giảm xuất hàng sang Mỹ, tập trung tiêu thụ nội địa nên lượng trái cây nhập từ Việt Nam giảm mạnh.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ Công Thương), xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm ước đạt 3,1 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 1,9 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sầu riêng, măng cụt, nhãn, khoai lang, dưa hấu giảm 20-50% so với cùng kỳ.

Trái cây Việt bán tại chợ Bà Chiểu. Ảnh: Hồng Châu

Trái ngược với xuất khẩu, nhập khẩu rau quả 10 tháng đầu năm ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, rau ước đạt 552 triệu USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ 2018 và mặt hàng quả đạt 952 triệu USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thái Lan và Trung Quốc là hai thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất, tiếp theo là Mỹ, Australia, Myanmar...

Hiện, trong nước, giá chanh tăng cao, ở mức 15.000-16.000 đồng một kg do nguồn cung hạn chế. Nhiều nông dân ở các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang... đã chặt chanh làm củi. Cùng với chanh, giá mít Thái ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng ở mức trên 50.000 đồng một kg, có thời điểm giá lên đến 70.000 đồng một kg.

Còn với thanh long, giá dao động khoảng 5.000-8.000 đồng một kg, cao hơn so với chính vụ năm trước. Thanh long Bình Thuận được thương lái và các doanh nghiệp thu mua chủ yếu để xuất khẩu qua Trung Quốc. Một lượng ít trái cây ở vườn VietGAP, GlobalGAP được xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản...

Hồng Châu